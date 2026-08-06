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Las románticas vacaciones de Lamine Yamal e Inés García después del Mundial 2026: su historia de amor

Desde los primeros rumores en mayo de 2026 hasta sus días de descanso en Saint-Tropez, el futbolista del FC Barcelona y la influencer han construido una relación que hoy presume su momento más sólido.

Agosto 06, 2026 • 
Tania Franco
Las románticas vacaciones de Lamine Yamal e Inés García después del Mundial 2026: su historia de amor

Alex Pantling - FIFA/FIFA via Getty Images

Con apenas 19 años, Lamine Yamal vive uno de los mejores momentos de su carrera deportiva y también de su vida personal. Mientras tanto, Inés García, de 21 años, continúa consolidándose como creadora de contenido y acompañando al joven futbolista en una relación que, pese a la atención mediática, parece fortalecerse con cada nueva aparición pública.

¿Cómo comenzó la relación de Lamine Yamal e Inés García?

Los primeros rumores surgieron en mayo de 2026, cuando el delantero del FC Barcelona fue visto junto a la influencer sevillana Inés García. Aunque ninguno de los dos confirmó públicamente su relación en ese momento, las coincidencias en redes sociales y sus apariciones juntos despertaron el interés de sus seguidores.

Las románticas vacaciones de Lamine Yamal e Inés García después del Mundial 2026: su historia de amor

Alex Pantling - FIFA/FIFA via Getty Images

Con el paso de las semanas, la relación dejó de ser un secreto. Durante el Mundial de 2026, Inés acompañó a Lamine en varios encuentros de la selección española, convirtiéndose en uno de sus mayores apoyos mientras el futbolista brillaba en el torneo.

Un verano entre rumores y reconciliaciones

Tras el Mundial, comenzaron a circular especulaciones sobre una posible crisis entre ambos, especialmente después de que Lamine fuera visto disfrutando de unas vacaciones con amigos en Ibiza.

Sin embargo, la pareja disipó rápidamente los rumores. Poco después fueron fotografiados juntos en Saint-Tropez. Además, un video publicado por Inés en TikTok, en el que Lamine la llama “la más preciosa”, terminó por confirmar que la relación seguía más fuerte que nunca.

Lamine Yamal
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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