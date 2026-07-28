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Chicharito tiene nuevo equipo: Atlético Dallas hace oficial el fichaje del máximo goleador de México

Javier “Chicharito” Hernández volverá al futbol profesional en Estados Unidos, luego de ser anunciado oficialmente como nuevo jugador del Atlético Dallas, equipo de expansión que competirá en la USL Championship, la segunda división del futbol estadounidense, a partir de la temporada 2027

Julio 28, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

Con esta noticia, Javier “Chicharito” Hernández, inicia una nueva etapa en su carrera tras su salida de Chivas y se convierte en el primer futbolista en la historia del Atlético Dallas, un proyecto que busca consolidarse como una nueva franquicia en el futbol de Estados Unidos.

El club confirmó que Hernández firmó un contrato por dos años con opción a una tercera temporada, además de destacar que su papel irá más allá de lo deportivo, ya que colaborará en la construcción de la identidad del equipo y en el desarrollo del futbol en la comunidad de Dallas.

Aunque el Atlético Dallas comenzara su participación oficial en la USL Championship hasta 2027, el delantero mexicano se integrará desde ahora el proyecto para preparar su debut y contribuir al crecimiento institucional del club.

Será la segunda experiencia de Chicharito en el futbol estadounidense, luego de defender los colores de LA Galaxy entre 2020 y y 2023. Ahora regresa con la misión de aportar liderazgo y experiencia a un equipo que dará sus primeros pasos en el profesionalismo.

El Atlético Dalla disputará sus partidos como local en el histórico Cotton Bowl y será dirigido por el francés Peter Luccin, ex jugador del Atlético de Madrid y con experiencia como entrenador en el área de Dallas.

Javier ‘Chicharito’ Hernández “Chicharito” Hernández
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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