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Sara Paxton revela que tuvo que luchar para convertirse en Aquamarine: “Me dijeron que nunca sería la sirena”

La actriz confesó que el estudio no la quería para el papel principal y que desafió las instrucciones del casting para conseguir uno de los personajes más recordados de su carrera.

Julio 28, 2026 • 
Tania Franco
Sara Paxton revela que tuvo que luchar para convertirse en Aquamarine: "Me dijeron que nunca sería la sirena"

Frederick M. Brown/Getty Images

Aunque hoy es imposible imaginar Aquamarine sin Sara Paxton como la inolvidable sirena de la película, la actriz reveló que conseguir el papel estuvo lejos de ser sencillo. En una reciente entrevista, confesó que originalmente los productores no la consideraban para interpretar al papel protagónico e, incluso, le aseguraron que “nunca” obtendría ese personaje.

Paxton explicó que cuando recibió el guion, el estudio la invitó a audicionar únicamente para Cecilia, la “villana” de la historia. Sin embargo, después de haber interpretado recientemente a una chica popular en Sleepover, sentía que repetir un papel similar no era lo que quería.

¿Cómo puedes tener 16 años, leer un guion sobre una sirena y no querer ser la sirena?
Sara Paxton

Lejos de desanimarse, decidió tomar un riesgo. Imprimió por su cuenta las escenas correspondientes al personaje principal y, al llegar a la audición, informó que solo interpretaría a Aquamarine.

De hecho, tengo un correo electrónico de alguien del equipo que decía: ‘Sara Paxton nunca será nuestra Aquamarine’.
Sara Paxton

Su determinación terminó cambiando el rumbo del proyecto. Durante la prueba conectó con la directora Elizabeth Allen Rosenbaum y con la productora Susan Cartsonis, quienes finalmente le dieron la oportunidad de demostrar que era la indicada para el papel.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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