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Dakota Johnson sorprende con su transformación en Marilyn Monroe para un nuevo cortometraje

La actriz protagoniza un ambicioso homenaje a Marilyn Monroe junto a Ellen Burstyn en un proyecto que tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia 2026.

Julio 28, 2026 • 
Tania Franco
Dakota Johnso - color del año pantone

Stefanie Keenan/The Hollywood Reporter via Getty Images

Dakota Johnson dejó atrás su característica melena castaña para convertirse en Marilyn Monroe en Flesh Impact, el nuevo cortometraje escrito y dirigido por Maggie Gyllenhaal. Las primeras imágenes oficiales muestran a la actriz con el icónico cabello rubio platino, labios rojos y el inconfundible lunar de la leyenda de Hollywood.

Una mirada distinta sobre Marilyn Monroe

Lejos de tratarse de una biografía convencional, Flesh Impact propone una mirada distinta sobre Marilyn Monroe. Johnson interpreta a la estrella en el punto más alto de su fama, mientras que la ganadora del Oscar Ellen Burstyn da vida a una versión ficticia de Monroe en la vejez, imaginando cómo habría sido su vida si hubiera tenido la oportunidad de envejecer.

Happy Marilyn

Evening Standard/Getty Images

La película, con una duración de 17 minutos, fue concebida para conmemorar el centenario del nacimiento de Marilyn Monroe. Maggie Gyllenhaal ha descrito el proyecto como una “carta de amor” a la actriz, aunque también busca replantear la manera en que el público ha interpretado su legado, explorando temas como la fama, la identidad y la vulnerabilidad de las mujeres en Hollywood.

Además de Dakota Johnson y Ellen Burstyn, el elenco incluye a Peter Sarsgaard y Sepideh Moafi. El cortometraje tendrá su estreno mundial durante el Festival Internacional de Cine de Venecia 2026, donde Burstyn también recibirá el León de Oro a la Trayectoria, uno de los máximos reconocimientos del certamen.

Las primeras fotografías del filme han generado conversación en redes sociales, especialmente por la inesperada elección de Dakota Johnson para interpretar a una de las figuras más icónicas del cine. Sin embargo, Gyllenhaal ha explicado que nunca buscó una imitación exacta, sino capturar la esencia emocional de Marilyn Monroe desde una perspectiva contemporánea.

Marilyn Monroe Dakota Johnson
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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