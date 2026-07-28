¿Indirecta para Blake Lively? El mensaje de aniversario de la esposa de Justin Baldoni que desató polémica

Justin Baldoni y su esposa, Emily Baldoni, celebraron 13 años de matrimonio con emotivos mensajes en redes sociales. Sin embargo, una frase publicada por Emily fue suficiente para que los usuarios comenzaran a especular sobre una posible indirecta dirigida a Blake Lively, con quien el actor protagonizó una de las controversias más mediáticas de Hollywood.

En su publicación de aniversario, Emily escribió: “El matrimonio: sigue siendo mi levantada favorita”, una expresión que rápidamente llamó la atención de los seguidores del caso.

¿Por qué el mensaje generó tanta conversación?

La palabra “lift” fue interpretada por muchos como una referencia al conflicto entre Justin Baldoni y Blake Lively durante la producción de It Ends With Us.

En la demanda presentada por Lively, la actriz aseguró que Baldoni preguntó cuánto pesaba antes de filmar una escena en la que debía cargarla, comentario que ella consideró inapropiado. Por su parte, el actor sostuvo que la pregunta respondía únicamente a una lesión de espalda y que buscaba evitar una recaída durante el rodaje.

Aunque el proceso legal concluyó este año, la polémica continúa siendo tema de conversación entre los fans, por lo que el mensaje de Emily no pasó desapercibido. Justin y Emily Baldoni contrajeron matrimonio en julio de 2013 y son padres de dos hijos. A pesar de la atención mediática que recibió el actor en los últimos años, ambos han mostrado públicamente que su relación continúa sólida