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Quién es la esposa de Zinedine Zidane y cuántos hijos tiene; así es la familia del nuevo DT de Francia

Zinedine Zidane inicia una nueva etapa en su exitosa carrera luego de ser anunciado oficialmente como el nuevo director técnico de la selección de Francia, en sustitución de Didier Deschamps

Julio 28, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La Federación Francesa de Futbol confirmó su nombramiento con el objetivo de liderar el combinado nacional rumbo al Mundial de 2030. Además de ser una leyenda del futbol por conquistar la Copa del Mundo de 1998 y por su brillante paso como entrenador del Real Madrid, Zidane también presume una de las familias más estables del deporte.

Después de permanecer cinco años alejado de los banquillos tras su exitoso ciclo con el Real Madrid, Zinedine Zidane finalmente cumplió uno de sus mayores objetivos: dirigir la selección francesa.

El estratega de 54 años firmó un contrato hasta 2030 y debutará en septiembre en la Liga de Naciones. Durante su presentación aseguró que entrenar a Francia era un sueño por el que rechazó varias ofertas en los últimos años.

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¿Quién es la esposa de Zinedine Zidane?

Verónique Fernández es una exbailarina francesa de ascendencia española. Ella y Zidane se conocieron a finales de la década de 1980 cuando ambos vivían en Cannes; él comenzaba su carrera como futbolista profesional y ella estudiaba danza.

Tras varios años de noviazgo, contrajeron matrimonio en 1994 y desde entonces han permanecido juntos, convirtiéndose en una de las parejas más sólidas del futbol internacional. Verónique siempre ha mantenido un perfil discreto, alejándose de los reflectores y acompañando a Zidane durante sus etapas en la Juventus, el Real Madrid y en su carrera como entrenador.

Ambos tienen cuatro hijos, todos relacionados con el futbol. Enzo Zidane nació en 1995, exmediocampista y el mayor de la familia. Su nombre es un homenaje al futbolista uruguayo Enzo Francescoli.

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Luca Zidane, nacido en 1998, portero profesional que ha desarrollado su carrera en el futbol español.

Théo Zidane nacido en 2002, mediocampista que también siguió los pasos de su padre y Elyaz Zidane de 2005, defensa central y uno de los jóvenes con mayor proyección de la familia.

Con el paso de los años, la familia de Zidane también ha crecido con la llegada de sus nietas, gracias a Enzo, el hijo mayor del exfutbolista.

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Zinedine Zidane
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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