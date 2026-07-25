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Pau Zurita está embarazada de su segundo hijo; así compartió la noticia

La creadora de contenido sorprendió a sus seguidores al anunciar que está esperando a su segundo hijo junto a su esposa, Alejandro Serralde

Julio 25, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La creadora de contenido compartió la noticia a través de un emotivo video publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde aparece acompañada por su esposo y su hija Renée.

La influencer acompañó la publicación con un mensaje lleno de emoción en el que expresó su agradecimiento por esta nueva etapa familiar. “Esta familia crece. Ahora somos 4. Gracias diosito. Tan pero pero tan agradecida y feliz por esto”, escribió Pau Zurita en la descripción de su publicación.

En el video compartido en redes sociales, Pau Zurita muestra algunos momentos familiares junto a Alejandro Serralde y su pequeña hija Renée, quien pronto se convertirá en hermana mayor.

La noticia llega poco más de un año después del nacimiento de Renée, quien nació en mayo de 2025 y marcó el inicio de la etapa de maternidad para la influencer.

El anuncio ha generado una ola de felicitaciones luego de que Pau compartió públicamente que había vivido la pérdida de un embarazo meses atrás, una experiencia sobre la que habló con honestidad.

pau zurita
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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