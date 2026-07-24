Charles Leclerc y su esposa están esperando su primer hijo juntos

Las imágenes de Charles Leclerc y su esposa caminando junto a su mascota se viralizaron en redes sociales, donde cientos de usuarios comenzaron a notar la pancita de embarazo de Alexandra, quien está esperando su primer bebé junto al piloto.

Alexandra apareció con un vestido azul de silueta fluida que hizo que los usuarios en redes confirmaran su embarazo. Acompañada del adorable Leo, fueron fotografiados caminando por el Hungaroring antes de las prácticas libres. Sin embargo, más allá de su impecable estilo, fueron las imágenes las que captaron la atención.

Cabe recordar que desde mayo comenzaron a circular los rumores de que la pareja podría estar esperando a su primer hijo, luego de que seguidores notaran que Alexandra lucía looks holgados durante sus apariciones en el paddock para apoyar a su esposo.

Aunque no lo han confirmado, las imágenes hablan por sí solas. Mientras tanto, Charles llegó a Hungría concentrado en arrancar un gran fin de semana en la pista.