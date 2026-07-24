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Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: ¿cuántas etapas faltan?

El mexicano continúa escribiendo una de las páginas más importantes del ciclismo en el Tour de Francia 2026

Julio 24, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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A falta de las últimas jornadas de competencia, el corredor del UAE Team Emirates- XRG se mantiene en la pelea por el podio de la clasificación general y conserva opciones para cerrar una actuación histórica en su debut en la Grande Boucle.

Tras disputarse la etapa 18, al Tour de Francia 2026 le restan tres etapas para concluir:

-Etapa 19: viernes 24 de julio
-Etapa 20: sábado 25 de julio
-Etapa 21- domingo 26 de julio, con la tradicional llegada a París

Las dos jornadas de montaña que quedan serán determinantes para definir el podio, mientras que la última etapa suele favorecer a los velocistas, salvo incidentes de carrera.

Isaac del Toro se mantiene firme entre los mejores, después de su destacada actuación en la contrarreloj y de superar las exigentes etapas alpinas, Isaac del Toro marcha tercero en la clasificación general, únicamente por detrás del esloveno Tadej Pogačar, líder de la carrera, y del belga Remco Evenepoel. Además, el mexicano continúa como líder de la clasificación de los jóvenes, portando el maillot blanco, reconocimiento al mejor ciclista menor de 26 años.

Su rendimiento ha sorprendido al pelotón internacional, consolidándolo como una de las grandes revelaciones del Tour y como una de las principales figuras del ciclismo mexicano.

El Tour de Francia 2026 reparte una bolsa superior a 2.3 millones de euros en premios. Si Isaac del Toro logra mantenerse entre los tres mejores de la clasificación general, recibiría el siguiente premio individual:

Primer lugar: 500,000 euros
Segundo lugar: 200,000 euros
Tercer lugar: 100,000 euros

Isaac del Toro
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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