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La Selección Mexicana ya es una de las 10 mejores selecciones del mundo, según la FIFA

¡Orgullo mexicano! Gracias a su histórica actuación en la Copa del Mundo y se convierte en la mejor selección de Concacaf.

Julio 22, 2026 • 
Tania Franco
La Selección Mexicana ya es una de las 10 mejores selecciones del mundo, según la FIFA

Luke Hales/Getty Images

El Mundial 2026 dejó mucho más que recuerdos para la Selección Mexicana. Tras una destacada participación en casa, la FIFA actualizó su Ranking Mundial y colocó a México en el décimo lugar, un reconocimiento que confirma el gran momento que vive el Tricolor.

La clasificación representa un ascenso de cuatro posiciones respecto a la actualización anterior y devuelve a México al Top 10 del futbol mundial, un sitio reservado para las selecciones más consistentes y competitivas del planeta.

Más allá de los resultados, la Copa del Mundo mostró una versión renovada de México. La selección terminó líder de su grupo con paso perfecto, venció a Ecuador en la fase eliminatoria y únicamente fue eliminada por Inglaterra en un emocionante partido de octavos de final. Ese desempeño tuvo un impacto directo en la puntuación del Ranking FIFA.

El ranking de la FIFA toma en cuenta la importancia de los partidos y la calidad de los rivales, por lo que una actuación sólida en una Copa del Mundo tiene un peso significativo en la clasificación oficial.

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Getty Images

Un motivo de orgullo para todo México

El décimo lugar del Ranking FIFA no entrega un trofeo, pero sí representa un reconocimiento internacional al trabajo realizado dentro de la cancha. Compartir el Top 10 con potencias como España, Argentina, Francia, Inglaterra y Brasil confirma que el futbol mexicano vuelve a ser visto como uno de los protagonistas del panorama mundial

Selección Mexicana Mundial futbol
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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