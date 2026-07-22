Quién es la esposa de Marc Cucurella; conoce a Claudia Rodríguez, la madre de sus tres hijos

El futbolista español compartió una publicación en sus redes sociales para felicitar a su pareja, con quien mantiene una relación desde hace varios años y ha formado una familia. En mensaje estuvo acompañado de fotos de ambos juntos y de sus hijos.

La mujer que conquistó el corazón de Cucurella, tiene 26 años, es una creadora de contenido, influencer, diseñadora de moda y exbailarina de ballet. En sus redes comparte aspectos de su vida familiar, viajes y proyectos personales.

Marc y Claudia se conocieron cuando eran adolescentes y llevan cerca de una década juntos. Durante la carrera del futbolista lo ha acompañado en cada una de sus etapas, desde sus inicios en España hasta su paso por la Premier League con Brighton y Chelsea, y ahora en su nueva aventura con el Real Madrid.

La pareja tiene tres hijos: Mateo, nacido en 2019, Río en 2021 y Bella en 2023. Ambos han hablado públicamente sobre el diagnóstico de trastorno del espectro autista de su hijo mayor, Mateo, con el objetivo de dar visibilidad a esta condición.