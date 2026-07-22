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Quién es la esposa de Marc Cucurella; conoce a Claudia Rodríguez, la madre de sus tres hijos

Marc Cucurella no solo vive uno de los mejores momentos de su carrera tras proclamarse campeón del Mundial 2026 con España y convertirse en nuevo jugador del Real Madrid, sino que también disfruta de una estable vida junto a su esposa, a quien dedicó un emotivo mensaje de cumpleaños

Julio 22, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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El futbolista español compartió una publicación en sus redes sociales para felicitar a su pareja, con quien mantiene una relación desde hace varios años y ha formado una familia. En mensaje estuvo acompañado de fotos de ambos juntos y de sus hijos.

La mujer que conquistó el corazón de Cucurella, tiene 26 años, es una creadora de contenido, influencer, diseñadora de moda y exbailarina de ballet. En sus redes comparte aspectos de su vida familiar, viajes y proyectos personales.

Marc y Claudia se conocieron cuando eran adolescentes y llevan cerca de una década juntos. Durante la carrera del futbolista lo ha acompañado en cada una de sus etapas, desde sus inicios en España hasta su paso por la Premier League con Brighton y Chelsea, y ahora en su nueva aventura con el Real Madrid.

La pareja tiene tres hijos: Mateo, nacido en 2019, Río en 2021 y Bella en 2023. Ambos han hablado públicamente sobre el diagnóstico de trastorno del espectro autista de su hijo mayor, Mateo, con el objetivo de dar visibilidad a esta condición.

Marc Cucurella
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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