Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez anuncian que esperan a su segundo hijo; será una niña llamada María

La pareja confirmó la feliz noticia con una publicación en sus redes sociales, donde además revelaron que la bebé en camino será una hermosa niña que llevará el nombre de María.

Ambos escribieron en el mensaje con el que dieron a conocer la noticia: “Dios nos ha vuelto a bendecir... te pedimos como un milagro y la fe nos hizo buscarte... María, en nuestro corazón tu espacio guardábamos y te amamos aún sin conocerte. Aquí te esperamos con inmensa ilusión: Mamá, Papá y León”.

La llegada de María convertirá en hermano mayor a León, el primogénito de la pareja, nacido en agosto de 2023. Aunque ambos han procurado mantener su vida privada lejos de los reflectores, en distintas entrevistas habían expresado anteriormente su deseo de ampliar la familia cuando llegara el momento adecuado.

Como era de esperarse, la noticia provocó la reacción de fans, amigos, colegas, y seguidores en redes sociales, convirtiéndose en tendencia.

El nombre de la pequeña tiene origen hebreo, derivado de Miryam (o Maryam en arameo). Algunos de sus significados son: “la amada o la elegida”. “amada de Dios”. En la tradición cristiana, el nombre adquirió una enorme relevancia por ser el de la Virgen María, madre de Jesús, por lo que suele asociarse con valores como la pureza, el amor, la fortaleza, la protección y la fe.