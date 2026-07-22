Selena Gomez y sus raíces mexicanas: así es la historia de la familia que llegó a EE. UU. como inmigrante

Selena Gomez celebra su cumpleaños número 34 en uno de los mejores momentos de su vida, la actriz y cantante, que ha conquistado a millones de fanáticos con su música y su carrera en Hollywood, disfruta de una nueva etapa tanto en lo personal como en lo profesional.

Selena, ahora casada con el productor musical Benny Blanco, celebra un año más de vida llena de gratitud y lo festejó compartiendo un emotivo mensaje con sus seguidores a través de sus redes sociales.

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Selena Gomez celebra su cumpleaños 34 con emotivo mensaje en Instagram

Selena compartió un par de fotos de su celebración de cumpleaños y las acompañó con un mensaje lleno de gratitud por cumplir un año más rodeada de tanta gente que la quiere y la cuida.

“Primero, quiero agradecerle enormemente a cada uno de ustedes por su apoyo, su amabilidad y todas las felicitaciones de cumpleaños”, comenzó Selena con un especial agradecimiento para sus fans. “Gracias a todos ustedes, puedo dedicarme a crear cada día. Gracias por hacerme siempre la chica más feliz del mundo”.

La actriz y cantante también señaló el gran impacto que tiene su fundación y cómo se ha beneficiado ella misma del apoyo que ofrecen a la salud mental de las personas: “Mi versión de niña jamás habría creído que llegaría a celebrar mi cumpleaños a la par del sexto aniversario del Rare Impact Fund. Hoy tengo el corazón rebosante. Ver a esta comunidad unirse para apoyar la salud mental de los jóvenes ha sido el mejor regalo; así que gracias a ustedes”, expresó la cantante pop.

Millones de fans que han dedicado hermosos mensajes de felicitación a Selena, también han recordado su historia y las raíces que la unen con la cultura mexicana.

La familia mexican de Selena Gomez y su historia como inmigrantes en Estados Unidos

Aunque Selena Gomez nació el 22 de julio de 1992 en Texas, su apellido y sus raíces mexicanas provienen de su padre, Ricardo “Rick” Gomez, cuya familia es de origen mexicano.

Los abuelos paternos de Selena nacieron en Guadalajara y vivieron en Monterrey antes de emigrar a Estados Unidos, un legado mexicano que la cantante asegura valorar profundamente.

“Mucho de lo que hago es predominantemente en inglés, pero esa conexión me importa”, ha revelado la cantante.

La historia migratoria de la familia de Gomez comenzó cuando sus abuelos emigraron a Estados Unidos, motivados por una tía que ya vivía en Texas y los animó a buscar un mejor futuro, el llamado “sueño americano”, un tema en el que la artista profundizó en “Living Undocumented”, donde declaró que su familia tardó cerca de 17 años en obtener la ciudadanía estadounidense.

“Durante las últimas cuatro décadas, los miembros de mi familia han trabajado duro para obtener la ciudadanía estadounidense… La inmigración indocumentada es un tema en el que pienso todos los días”.

Selena también ha dicho que agradece haber nacido en Estados Unidos gracias a la historia migratoria de su familia, pues aunque su padre nació en Monterrey y llegó al país siendo un bebé, ella pudo vivir con mejores circunstancias en el país.

Aunque sus padres se divorciaron y finalmente Selena fue criada solo por su madre, Mandy Teefey, la artista no deja de honrar su herencia mexicana como parte de su identidad cultural y personal.