Benny Blanco nos abre su corazón: Selena Gomez, México y el sueño que dio vida a su álbum Hermoso

El productor y genio musical Benny Blanco nos reveló que está por estrenar su primer álbum completamente en español: Hermoso, un proyecto en el que no solo reúne colaboraciones sorpresa, sino que también deja ver una faceta pocas veces explorada: su profundo amor por Latinoamérica.

Siempre he sido un gran fan de la música latina. Benny Blanco

Kevin Mazur/Getty Images for Jimmy Iovine

El productor creció en Virginia, donde gran parte de la comunidad es latina. Aunque reconoce que su español es básico, asegura que el mayor reto del álbum no fue comunicarse en otro idioma, sino adaptarse a la libertad creativa que encontró en la música latina.

En la música pop hay más reglas; en la música latina no. Creo que el mayor reto fue la libertad, poder hacer exactamente lo que quiero. Benny Blanco

Kevin Winter

Su amor por México

Durante nuestra conversación, Benny no dejó de expresar el cariño que siente por México. Habló de nuestra gastronomía, de la calidez de la gente y de la pasión que caracteriza a los mexicanos.

Incluso aseguró que aquí se encuentra su comida favorita del mundo y no perdió la oportunidad de bromear sobre su esposa, Selena Gomez.

Dios mío… las mujeres. Solo ve a mi esposa, es la mujer más atractiva del mundo. Le agradezco a México todos los días por hacerla. Benny Blanco

Roger Kisby/2026GG/Penske Media via Getty Images

La historia detrás de la máscara de Hermoso

Benny también nos contó el origen de la peculiar máscara que protagoniza la portada de Hermoso. La creó hace tres o cuatro años, mucho antes de imaginar que terminaría convirtiéndose en la identidad visual del álbum.

El éxito aún se siente como un misterio para mí. Si hubiera una fórmula, la repetiría una y otra vez. Benny Blanco

Cuando comenzó a darle forma a las canciones sintió que el proyecto transmitía una belleza muy especial y buscó una imagen que capturara esa esencia, sin perder el sentido del humor detrás de una máscara que él mismo describe como “loca y grotesca”.

Cortesía

Se quedó como un marcador de posición, pero simplemente funcionó. Ahora no puedo imaginar que el álbum se llame de otra forma. Benny Blanco

¿Qué busca Benny Blanco en un artista?

Después de participar en proyectos que acumulan más de 500 millones de discos vendidos, podría pensarse que Benny Blanco es difícil de impresionar. Sin embargo, asegura que hay una sola cualidad indispensable en cualquier artista con el que decide trabajar: que lo inspire.

La música latinoamericana por décadas, y definitivamente ahora mismo, es la música que más me inspira, por mucho. Benny Blanco

Mientras hablaba de Hermoso, no dejó de elogiar el talento, la composición y la pasión que distinguen a los artistas latinos.

Kevin Mazur/AMA2020/Getty Images for dcp

Toda la gente con la que colaboré son mis amigos. Tengo la suerte de hacer música con personas que no solo son cercanas a mí, sino que además son extremadamente talentosas. Benny Blanco

Al tratarse de su cuarto álbum como artista principal, Benny explicó que quiso escribir desde un lugar mucho más íntimo, alejándose por un momento de su extensa carrera como productor y compositor para otros artistas.

Cortesía

“Persigue aquello que te incomoda”

Uno de los momentos más personales de la conversación llegó cuando habló del significado de Hermoso. Para Benny, este disco representa un sueño que llevaba años guardando y una prueba de que vale la pena perseguir aquello en lo que nadie más cree.

Cuando tienes esa voz en tu cabeza, quizá quieras callarla porque no es algo que estés acostumbrado a hacer o porque la gente se burla de ti o piensa que no eres suficiente. Benny Blanco

Contó que tanto sus amigos como su esposa, Selena Gomez, han sido fundamentales para impulsarlo a confiar en sus propias ideas y explorar sonidos completamente nuevos.

Getty Images

Invito a las personas a escuchar esa voz en su cabeza que les dice: ‘Puedes lograrlo’. A hacer eso que está fuera de su zona de confort. Benny Blanco

Kevin Winter/Getty Images for Spotify

La espontánea historia de “Joven y Salvaje”

Entre las anécdotas más curiosas del álbum está la creación de “Joven y Salvaje”, el primer sencillo revelado de Hermoso, junto a Bb trickz.

El productor recordó que la cantante española llegó al estudio acompañada de dos amigos. Uno de ellos había sufrido un accidente automovilístico apenas un día antes. Benny comenzó a preguntarle cómo se sentía y, a partir de esa conversación, nació la canción. Lejos de una sesión de grabación tradicional, describió el proceso como una reunión entre amigos.

Cortesía

Se sentía como una fiesta en el estudio. Solo éramos amigos platicando y haciendo música. Benny Blanco

Lo que más le sorprendió fue que la mayoría de las personas presentes ni siquiera tenía experiencia musical, pero precisamente esa espontaneidad terminó convirtiéndose en una de las mayores fortalezas de la canción.