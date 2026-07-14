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Barbara Palvin y Dylan Sprouse revelan que esperan una niña

La modelo húngara y el actor estadounidense anunciaron que el bebé que esperan será una niña, una noticia que compartieron con entusiasmo durante el estreno del podcast Wildmen, conducido por el propio actor

Julio 14, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

La pareja que contrajo matrimonio en 2023, atraviesa una de las etapas más importantes de su relación mientras se prepara para convertirse en padres por primera vez.
Durante la conversación, el actor confesó que está emocionado por convertirse en un “girl dad”, (papá de una niña) y reveló que ya llama cariñosamente a su futura hija “principessa), palabra italiana que dignifica “princesita”.

Cabe recordar que la pareja hizo pública la noticia de que esperaba a su primer hijo durante el Festival de Cine de Cannes 2026, donde Barbara Palvin apareció luciendo su embarazo sobre la alfombra roja con un elegante vestido azul. Después, ambos confirmaron la noticia en redes sociales.

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Getty

Su historia de amor comenzó en 2017, y un año después se hicieron novios, hasta que después de varios años, anunciaron su compromiso en 2023 y ese mismo año celebraron su boda en Hungría, país natal de la modelo.

Barbara tiene 32 años, es una de las modelos más reconocidas de su generación, alcanzó la fama internacional tras desfilar para importantes casas de moda. Por su parte, Dylan tiene 33 años y alcanzó la fama mundial gracias a la serie de Disney Channel “Zack y Cody: Gemelos en acción”.

Desde entonces, se han consolidado como una de las parejas más queridas del mundo, manteniendo una relación discreta.

Barbara Palvin
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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