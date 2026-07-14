Millie Bobby Brown rompe el silencio sobre Stranger Things: “No deberían estar destruyéndome”

Millie Bobby Brown volvió a alzar la voz sobre el trato desigual que enfrentó desde muy joven durante su paso por Stranger Things. La actriz británica reflexionó sobre la presión mediática que vivió mientras crecía frente a las cámaras y aseguró que, a diferencia de sus compañeros hombres del elenco, ella era constantemente juzgada por su aspecto físico.

Crecí en una serie junto a cuatro chicos. No quiero restarle importancia a la experiencia que ellos vivieron; también tuvieron que enfrentar muchas cosas. Millie Bobby Brown

Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images

Durante una reciente conversación, la protagonista de la exitosa serie de Netflix explicó que, aunque todos los integrantes del elenco vivieron el fenómeno mundial de Stranger Things, la experiencia de las mujeres estuvo marcada por un nivel distinto de escrutinio.

Pero lo que vivimos las mujeres en ese programa, y lo que yo sentí personalmente, fue el nivel de escrutinio y la presión que recaían sobre nosotras. Fue una locura. Millie Bobby Brown

IG: Stranger Things.

Millie Bobby Brown y el trato desigual hacia las actrices

Brown recordó que las críticas que recibía rara vez estaban relacionadas con su trabajo como actriz. En cambio, los titulares se enfocaban en su ropa, su cabello, su maquillaje o su apariencia durante las alfombras rojas.

Nunca escuché que hablaran de mis compañeros hombres por lo que llevaban puesto en la alfombra roja, por cómo lucía su cabello o su maquillaje. Esos no eran los titulares. Los titulares eran sobre lo increíbles y exitosos que eran Millie Bobby Brown

IG: Stranger Things.

Me molesta muchísimo. Me siento muy protectora con las chicas que vienen detrás. Esa no tiene que ser su historia. Millie Bobby Brown

Por ello, explicó que ya no tiene problema en señalar públicamente a periodistas o medios cuando considera que cruzan la línea con comentarios ofensivos o sexistas. Con estas declaraciones, reiteró su postura sobre la importancia de transformar la manera en que se habla de las mujeres en la industria del entretenimiento. La actriz considera que el foco debe estar en su trabajo, talento y logros, y no en su apariencia física.