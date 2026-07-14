Quién es Jobe Bellingham, el hermano de Jude Bellingham que también triunfa en el futbol

Lejos de vivir a la sombra del mediocampista inglés, el joven futbolista Jobe Bellingham de 20 años se ha convertido en una de las promesas más importantes de su generación y actualmente milita en el Borussia Dortmund de la Bundesliga alemana.

Jobe Samuel Patrick Bellingham nació el 23 de septiembre de 2005 en Stourbridge, Inglaterra, es solo dos años menor que su hermano Jude, y al igual que él se formó en las fuerzas básicas del Birmingham City, club donde ambos comenzaron a destacar desde muy jóvenes por su talento y desempeño en la cancha.

Desde sus primeros años llamó la atención por sus habilidades para el futbol, lo que lo llevó a que después de su debut lograra consolidarse en el Sunderland, equipo con el que consiguió el ascenso a la Premier League.

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Después, Jobe dio uno de los pasos más importantes de su carrera al fichar por el Borussia Dortmund en junio de 2025 con un contrato que terminará hasta 2030. Su llegada al conjunto alemán recordó el camino que años antes siguió su hermano, quien también estuvo en aquel equipo que lo impulsó a convertirse en una estrella internacional antes de fichar por el Real Madrid.

A pesar de que su hermano es uno de los futbolistas más destacados, Jobe ha dejado claro que desea construir su propio camino y ser reconocido por su talento. Por ello, en la parte trasera de su camiseta únicamente aparece el nombre “Jobe”, una decisión con la que busca diferenciar su carrera y evitar comparaciones con Jude.

Cabe mencionar que ambos han sido inspirados por su padre, quien destacó como goleador en el futbol semiprofesional inglés durante años, por lo que traen en la sangre la pasión por este deporte.