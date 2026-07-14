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Jobe Bellingham

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Personalidades
Quién es Jobe Bellingham, el hermano de Jude Bellingham que también triunfa en el futbol
Mientras Jude Bellingham continúa consolidándose como una de las grandes figuras del futbol mundial con el Real Madrid y la selección de Inglaterra, su hermano menor, comienza a escribir su propia historia en la élite europea
Julio 14, 2026
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Diana Laura Sánchez