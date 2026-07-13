La impresionante fortuna de Jude Bellingham: salario, contratos y negocios que incrementan su patrimonio

Al igual que Erling Haaland, el mediocampista inglés, Jude Bellingham, forma parte de la nueva generación de futbolistas que construyen su patrimonio más allá del campo de juego, pues además de sus lucrativos contratos deportivos, también usan su imagen para ganar importantes patrocinios comerciales.

Con tan solo 23 años, Bellingham es uno de los jugadores con mayor proyección económica, con una fortuna estimada en 50 millones de dólares, una cifra que podría incrementarse considerablemente en los próximos años.

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¿Cuánto gana Jude Bellingham? Este es el salario del mediocampista inglés

El fichaje de Jude Bellingham por el Real Madrid en 2023 transformó su panorama económico, combinando un millonario salario, bonos por rendimiento y grandes patrocinios internacionales.

Su contrato hasta 2029, tras un traspaso de más de 100 millones de euros desde el Borussia Dortmund, lo ha consolidado como uno de los futbolistas jóvenes más rentables del mundo, con un salario anual aproximado de 20 millones de euros.

Con sus éxitos deportivos, Bellingham también ha incrementado su valor comercial, lo que lo ha llevado a cerrar importantes contratos comerciales con marcas que le generan ingresos millonarios fuera de la cancha.

Los contratos comerciales de Jude Bellingham

Bellingham ha convertido su imagen en una marca global gracias a sus acuerdos comerciales, especialmente con Adidas, con quien mantiene un acuerdo de patrocinio, además de una versión personalizada de sus famosas botas de futbol.

Bellingham también ha fortalecido su marca personal con alianzas junto a firmas internacionales de moda, tecnología y consumo, como Louis Vuitton, SKIMS, EA Sports FC, Lucozade y McDonald’s.

Además, su imagen comercial es gestionada estratégicamente para maximizar sus ingresos a través de licencias y colaboraciones, por lo que Forbes lo ha colocado como uno de los futbolistas con mayores ingresos del mundo.

Los expertos en el ramo coinciden en que Jude Bellingham no es solo una estrella de futbol, sino una marca global en construcción que podría generar mayores ingresos a corto plazo, convirtiéndose en una de las figuras deportivas con mayor valor.