Revista
Síguenos en:
Personalidades

La impresionante fortuna de Jude Bellingham: salario, contratos y negocios que incrementan su patrimonio

Bellingham es una de las figuras más rentables del futbol, con lo que ha construido un importante patrimonio a través de lucrativos contratos deportivos y comerciales.

Julio 13, 2026 • 
Melisa Velázquez
La impresionante fortuna de Jude Bellingham

La impresionante fortuna de Jude Bellingham

Getty Images

Al igual que Erling Haaland, el mediocampista inglés, Jude Bellingham, forma parte de la nueva generación de futbolistas que construyen su patrimonio más allá del campo de juego, pues además de sus lucrativos contratos deportivos, también usan su imagen para ganar importantes patrocinios comerciales.

Con tan solo 23 años, Bellingham es uno de los jugadores con mayor proyección económica, con una fortuna estimada en 50 millones de dólares, una cifra que podría incrementarse considerablemente en los próximos años.

Te podría interesar: Jude Bellingham y Erling Haaland: la historia de una amistad que conmovió el Mundial 2026

¿Cuánto gana Jude Bellingham? Este es el salario del mediocampista inglés

El fichaje de Jude Bellingham por el Real Madrid en 2023 transformó su panorama económico, combinando un millonario salario, bonos por rendimiento y grandes patrocinios internacionales.

Su contrato hasta 2029, tras un traspaso de más de 100 millones de euros desde el Borussia Dortmund, lo ha consolidado como uno de los futbolistas jóvenes más rentables del mundo, con un salario anual aproximado de 20 millones de euros.

Con sus éxitos deportivos, Bellingham también ha incrementado su valor comercial, lo que lo ha llevado a cerrar importantes contratos comerciales con marcas que le generan ingresos millonarios fuera de la cancha.

Los contratos comerciales de Jude Bellingham

Bellingham ha convertido su imagen en una marca global gracias a sus acuerdos comerciales, especialmente con Adidas, con quien mantiene un acuerdo de patrocinio, además de una versión personalizada de sus famosas botas de futbol.

Bellingham también ha fortalecido su marca personal con alianzas junto a firmas internacionales de moda, tecnología y consumo, como Louis Vuitton, SKIMS, EA Sports FC, Lucozade y McDonald’s.

Además, su imagen comercial es gestionada estratégicamente para maximizar sus ingresos a través de licencias y colaboraciones, por lo que Forbes lo ha colocado como uno de los futbolistas con mayores ingresos del mundo.

Los expertos en el ramo coinciden en que Jude Bellingham no es solo una estrella de futbol, sino una marca global en construcción que podría generar mayores ingresos a corto plazo, convirtiéndose en una de las figuras deportivas con mayor valor.

novia-jude-bellingham.jpeg
Personalidades
Quién es la novia de Jude Bellingham, que acompaña a la estrella de Inglaterra
Jude Bellingham no solo acapara los reflectores por su talento con la selección de Inglaterra y el Real Madrid, sino también por su vida personal
Julio 06, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Personalidades
Quiénes son los papás de Jude Bellingham, las figuras clave detrás del éxito del futbolista inglés
Julio 12, 2026
Personalidades
Jude Bellingham y Erling Haaland: la historia de una amistad que conmovió el Mundial 2026
Julio 11, 2026
Sports
Quiénes son Harry Kane y Jude Bellingham, las estrellas de Inglaterra que se enfrentarán en el Mundial
Julio 01, 2026
Personalidades
El gesto del futbolista Jude Bellingham tras vencer a México que dio la vuelta al mundo
Julio 06, 2026

Jude Bellingham Mundial 2026
Melisa Velázquez
Relacionadas
Jaafar Jackson, Jennifer Lopez y Andrew Garfield: los famosos que brillaron en la final de Wimbledon 2026
Personalidades
Jaafar Jackson, Jennifer Lopez y Andrew Garfield: los famosos que brillaron en la final de Wimbledon 2026
Julio 12, 2026
 · 
Tania Franco
Los rituales que las grandes estrellas del futbol que realizan antes de salir a la cancha
Sports
Los rituales que las grandes estrellas del futbol realizan antes de salir a la cancha para atraer la victoria
Julio 12, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Las mujeres que conquistaron el corazón de los futbolistas que siguen soñando con el Mundial 2026
Personalidades
Las mujeres que conquistaron el corazón de los futbolistas que siguen soñando con el Mundial 2026
Julio 11, 2026
 · 
Tania Franco
quienes-son-los-padres-de-erling-haaland-a-que-se-dedican.jpeg
Personalidades
Quiénes son los padres de Erling Haaland y a qué se dedican; la familia deportiva detrás del noruego
Julio 11, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
quienes-son-los-padres-de-lamine-yamal-españa.jpeg
Personalidades
Quiénes son los padres de Lamine Yamal y a qué se dedican; esta es su historia familiar
Lamine Yamal se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes del mundo gracias a su talento con el FC Barcelona y la selección de España
Julio 10, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
¿Quién es Isabel Haugseng Johansen, la novia de Erling Haaland?
Sports
Isabel Haugseng Johansen: quién es la novia de Erling Haaland y madre de su hijo
Erling Haaland y su novia Isabel Haugseng Johansen tienen una de las historias de amor más bonitas del futbol, y en 2024 le dieron la bienvenida a primer hijo.
Junio 25, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Netflix hará una serie de la historia Frida Kahlo y Diego Rivera
Personalidades
Netflix hará una serie de la historia Frida Kahlo y Diego Rivera
Mientras que los pintores vuelven al centro de la conversación cultural y la Metropolitan Opera explorar su legado
Marzo 12, 2026
 · 
Tania Franco
alexandra-leclerc-charles-leclerc.jpeg
Personalidades
Alexandra Leclerc se posiciona como la número 1 en Instagram tras casarse con Charles Leclerc
Tras celebrar su boda civil el 28 de febrero, la influencer y modelo aumentó masivamente su número de seguidores en su cuenta de Instagram
Marzo 07, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez