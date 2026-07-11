Las mujeres que conquistaron el corazón de los futbolistas que siguen soñando con el Mundial 2026

El Mundial 2026 no solo ha dejado goles inolvidables, remontadas y emociones en la cancha. Detrás de varios de los futbolistas que continúan en la lucha por levantar el trofeo también hay historias de amor que han acompañado sus carreras dentro y fuera del terreno de juego.

Desde relaciones que comenzaron en la adolescencia hasta romances que han preferido mantenerse lejos de los reflectores, estas parejas se han convertido en el mayor respaldo de algunas de las máximas estrellas del torneo. Ellas celebran cada victoria, viven la presión de cada partido y comparten el sueño de conquistar la Copa del Mundo.

Isabel Haugseng Johansen y Erling Haaland - Noruega

Erling Haaland encontró el amor muy cerca de casa. Él e Isabel Haugseng Johansen crecieron en Bryne, Noruega, aunque fue años después cuando comenzaron su relación. Siempre han mantenido un perfil muy reservado, pero en los últimos años han sido vistos juntos en distintos eventos y hoy forman una familia con su primer hijo.

IG: Isabel Haugseng Johansen.

Ester Expósito y Kylian Mbappé - Francia

Aunque ambos han preferido mantener su vida privada lejos del ojo público, Kylian Mbappé y la actriz española Ester Expósito han despertado rumores y han sido vistos juntos en distintas ocasiones. Su historia se caracteriza por la discreción, alejándose de la exposición mediática.

Grosby Group

Ashlyn Castro y Jude Bellingham - Inglaterra

La influencer estadounidense Ashlyn Castro comenzó a ser relacionada con Jude Bellingham a finales de 2024. Con el paso de los meses, la pareja dejó de ocultarse y ha sido captada compartiendo momentos durante el Mundial 2026, aunque ambos siguen siendo reservados sobre su relación.

Richard Pelham/Getty Images

Inés García y Lamine Yamal - España

Lamine Yamal vive uno de los mejores momentos de su carrera y también del plano personal. Su relación con la influencer y creadora de contenido Inés García se hizo pública en 2026, convirtiéndose rápidamente en una de las parejas más comentadas del fútbol europeo.

Getty Images - IG: Inés García.

Michèle Lacroix y Kevin De Bruyne - Bélgica

Kevin De Bruyne y Michèle Lacroix forman una de las historias de amor más sólidas del fútbol. Se conocieron en 2014 y dos años después él le propuso matrimonio frente a la Torre Eiffel. Hoy están casados y son padres de tres hijos, quienes frecuentemente acompañan al futbolista en los momentos más importantes de su carrera.

Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

Leonita Lekaj y Granit Xhaka - Suiza

Granit Xhaka y Leonita Lekaj llevan casi una década construyendo una familia. Tras comprometerse en 2016, celebraron su boda un año después en Suiza y actualmente son padres de dos hijas. Leonita suele acompañar al capitán suizo en los partidos más importantes de su carrera.

IG: Leonita Lekaj.



Antonela Roccuzzo y Lionel Messi - Argentina

Hablar de Lionel Messi es también hablar de Antonela Roccuzzo. Se conocieron cuando eran niños en Rosario, comenzaron su relación años más tarde y en 2017 celebraron una de las bodas más mediáticas del deporte. Hoy, junto a sus tres hijos, forman una de las familias más queridas del fútbol mundial.

IG: Antonela Roccuzzo.

Mientras Noruega, Francia, Inglaterra, España, Bélgica, Suiza y Argentina buscan escribir una nueva página en la historia del fútbol, estas mujeres viven cada partido desde otro lugar. A pesar de vivir sacrificios, ellas apoyan y celebran cada paso de los futbolistas que aún sueñan con levantar la Copa del Mundo 2026. En un torneo donde la presión es máxima, ellas también forman parte del equipo que impulsa a las grandes estrellas a seguir persiguiendo la gloria.