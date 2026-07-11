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Quiénes son los padres de Erling Haaland y a qué se dedican; la familia deportiva detrás del noruego

Erling Braut Haaland es uno de los futbolistas más destacados del mundo gracias a su desempeño con el Manchester City F.C y la selección de Noruega

Julio 11, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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El talento de Erling Haaland tiene profundas raíces familias, ya que tanto su padre como su madre fueron deportistas de alto rendimiento y desempeñaron un papel fundamental en su formación.

Alf-Inge Haaland, el padre que brilló en la Premier League

Nació el 23 de noviembre en Bryne, Noruega, fue futbolista profesional y se desempeñó como defensa y mediocampista. Durante su carrera jugó para clubes como Nottingham Forest, Leeds United y Manchester City, además de disputar 34 partidos con la selección de Noruega. Su trayectoria en Inglaterra fue una de las razones por las que Erling nació en Leeds el 21 de julio de 2000, cuando su papá militaba en el Leeds United.

Tras retirarse del futbol profesional debido a problemas físicos con una rodilla, ha permanecido vinculado al entorno futbolístico, apoyando de cerca la carrera de su hijo.

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Gry Marita Braut, una campeona del atletismo

La mamá del delantero también destacó en el deporte, ya que fue una reconocida heptatleta y llegó a proclamarse campeona de Noruega en esta disciplina durante la década de 1990. Su experiencia en el atletismo sirvió a su hijo para ser disciplinado y competitivo desde muy pequeño. Aunque actualmente mantiene un perfil discreto, sigue siendo una figura cercana.

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¿Por qué Haaland usa el apellido ‘Braut?

Durante el Mundial 2026 llamó la atención que el delantero apareciera con el nombre “Braut Haaland” en la camiseta de la selección noruega. El cambio fue un homenaje a su madre, utilizando también su apellido para representar a Noruega. Sin embargo, en los partidos con el Manchester City continúa utilizando únicamente “Haaland”.

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Erling Haaland Mundial futbol
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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