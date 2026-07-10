Quién es Inés García, la novia del futbolista español Lamine Yamal; así nació su historia

La joven influencer ha acompañado al jugador de la Selección de España en varios partidos del torneo y su presencia en las gradas ha despertado el interés de los aficionados.

Lamine Yamal es uno de los futbolistas con mayor proyección en el mundo, nació el 12 de julio de 2007 en Esplugues de Llobregat, España, juega como extremo derecho. Se formó en La Masía, la prestigiosa cantera del FC Barcelona y debutó con el primer equipo cuando tenía 15 años. Actualmente juega en el FC Barcelona, donde es una de las principales figura del conjunto.

Inés García, la actual pareja de Lamine Yamal es una influencer, creadora de contenido y modelo española, originaria de Sevilla, tiene 21 años y en sus redes sociales comparte contenido sobre moda, belleza y estilo de vida. Además, colabora con marcas de boda, belleza y cuidado personal, además de asistir a eventos relacionados con estas industrias.

Su relación con Yamal se dio a conocer en mayo, durante la cena de celebración del FB Barcelona por el cierre de la temporada. Sin embargo, Inés explicó posteriormente que ambos comenzaron a hablar a través de redes sociales varios meses antes y que su relación evolucionó poco a poco antes de verse en persona. Más tarde fueron fotografiados juntos durante unas vacaciones en Grecia, lo que alimentó los rumores de su romance.