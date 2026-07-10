Revista
Síguenos en:

Inés García

quien-es-la-novia-de-lamine-yamal-y-a-que-se-dedica.jpeg
Personalidades
Quién es Inés García, la novia del futbolista español Lamine Yamal; así nació su historia
Inés García se ha convertido en uno de los nombres más comentados durante el Mundial, luego de confirmar su relación con el futbolista español Lamine Yamal
Julio 10, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez