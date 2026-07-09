Quién es Rima Edbouche, la esposa de la estrella de Francia Ousmane Dembélé

El delantero francés está casado con Rima Edbouche, una joven de origen marroquí que ha optado por la discreción pese a estar casada con uno de los futbolistas más famosos del mundo.

Masour Ousmane Dembélé nació en 1997 en Vernon, Francia, tiene 29 años y juega como delantero y extremo derecho. Actualmente milita en el Paris Saint-Germain de la Ligue 1, club al que llegó en 2023 procedente del FC Barcelona. Antes también defendió las camisetas del Stade Rennes y del Borussia Dortmund.

¿A qué se dedica la esposa de Masour Ousmane Dembélé?

Rima Edbouche nació en 1999, actualmente tiene 26 años. Creció en París dentro de una familia de origen marroquí y ha mantenido un perfil muy reservado desde que comenzó su relación con Dembélé. Diversos reportes señalan que estudió Bellas Artes, formación que ha influido en su gusto por la moda, el diseño y la fotografía.

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Rima se ha consolidado como creadora de contenido digital e influencer de estilo de vida. En sus redes sociales suele compartir publicaciones relacionadas con la moda, belleza, el arte, viajes y su fe musulmana, manteniendo un perfil elegante. A diferencia de otras parejas de futbolistas, ella no suele aparecer en eventos públicos, aunque sí acude a los partidos de Dembélé para apoyarlo.

La pareja contrajo matrimonio el 24 de diciembre de 2021 en una ceremonia tradicional marroquí celebrada en Francia. Aunque la pareja nunca ha revelado públicamente cómo fue su primer encuentro, diversos medios franceses coinciden en que comenzaron su romance cuando Dembélé aún jugaba en el Stade Rennes, antes de convertirse en una estrella internacional. Juntos formaron una familia y tienen una hija nacida en 2022, de la que se desconoce su identidad para proteger la privacidad de la menor.