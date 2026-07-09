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Ousmane Dembélé
Personalidades
Quién es Rima Edbouche, la esposa de la estrella de Francia Ousmane Dembélé
Mientras Ousmane Dembélé destaca como una de las grandes figuras de la selección de Francia y del Paris Saint-Germain, su vida sentimental se mantiene lejos de los reflectores
Julio 09, 2026
·
Diana Laura Sánchez