Cuáles han sido los romances de Kylian Mbappé

A diferencia de otras estrellas del deporte, el francés Kylian Mbappé ha mantenido su vida sentimental alejada de los reflectores y nunca ha confirmado públicamente la mayoría de los romances que se le han atribuido.

A lo largo de los últimos años, Mbappé ha sido relacionado con modelos, actrices y figuras del entretenimiento internacional.

Ellas son las mujeres con las que el futbolista ha sido relacionado:

Alicia Aylies, el primer romance que captó la atención mundial

Uno de los primeros nombres vinculados sentimentalmente con Mbappé fue el de Alicia, modelo y ex Miss Francia. Los rumores comenzaron durante el Mundial de Rusia 2018, cuando Aylies fue vista en varios partidos apoyando a la selección francesa e incluso portando la camiseta del delantero, sin embargo, nunca confirmaron su romance.

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Rose Bertram, la modelo belga vinculada al Mundial de Qatar

Las especulaciones aumentaron durante la Copa del Mundo, cuando Bertram fue vista apoyando al futbolista. Diversos medios señalaron que ambos habrían mantenido una relación, aunque jamás existió una confirmación pública.

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Stella Maxwell

El delantero francés también ha sido relacionado ocasionalmente con la modelo Stella Maxwell, así como con otras personalidades, entre ellas la influencer australiana Georgia May Heath y la presentadora italiana Marialuisa Jacobelli.

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Actualmente, diversos medios europeos han relacionado a Mbappé con la actriz española Ester Expósito, conocida internacionalmente por la serie Elite.