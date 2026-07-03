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La millonaria fortuna que David Beckham gana con las pausas de hidratación del Mundial 2026

El Mundial 2026 no solo está transformando el fútbol en la cancha, también está revolucionando su negocio entre cada jugada, y David Beckham así lo aprovecha.

Julio 03, 2026 • 
Melisa Velázquez
La millonaria fortuna que David Beckham gana con las pausas de hidratación del Mundial 2026

La millonaria fortuna que David Beckham gana con las pausas de hidratación del Mundial 2026

Getty Images

Las pausas de hidratación, implementadas por la FIFA durante el Mundial 2026 para proteger a los jugadores de las altas temperaturas, han desatado polémica entre aficionados y especialistas; sin embargo, más allá del debate deportivo, la medida también está dando paso a un nuevo modelo de negocio al convertir esos minutos de descanso en una valiosa oportunidad comercial.

Detener el juego durante 3 minutos para que los futbolistas se refresquen y beban agua, con el objetivo de cuidar su salud, ha servido para que televisoras, inversionistas y figuras del mundo deportivo como David Beckam, aprovechen este espacio para ganar sumas millonarias.

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Los millones que gana David Beckham durante las pausas de hidratación en el Mundial 2026

David Beckham, se ha consolidado como una de las principales imágenes del Mundial de 2026, gracias a sus campañas publicitarias que aparecen antes de los partidos, durante el medio tiempo y en las pausas de hidratación, lo que le ha dado una presencia constante en las transmisiones.

De acuerdo con el Daily Mail, Beckham estaría ganando alrededor de 25 millones de dólares por sus campañas publicitarias relacionadas con la Copa del Mundo, una cifra que refleja su enorme influencia fuera de la cancha de futbol.

Es una muestra de su fama mundial, su atractivo comercial y la universalidad de su popularidad”, aseguró Patrick Rishe, director del programa de negocios deportivos de la Universidad de Washington.

Las campañas publicitarias de David Beckham para el Mundial 2026

Durante el Mundial 2026, David protagoniza campañas de importantes marcas como Pepsi, McDonald’s, Adidas y otras firmas globales, respaldado por acuerdos de larga duración, incluido su contrato vitalicio con Adidas.

Además, recientemente ha compartido anuncios con actores como Matt Damon, Timothée Chalamet y Will Ferrell.

Patrick Rishe resume el fenómeno señalando que Beckham es “una de las pocas estrellas deportivas internacionales capaz de atraer una gama tan diversa de marcas”.

Sin embargo, mientras que algunos aficionados aseguran que Beckham está aprovechando los beneficios que su imagen y marca pueden darle durante la Copa del Mundo, otros están convencidos de que está saturando su imagen.

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