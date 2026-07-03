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Maná encabezará el show de medio tiempo del México vs Inglaterra

La legendaria banda mexicana será la encargada de encabezar el espectáculo de medio tiempo durante el esperado duelo entre la Selección Mexicana e Inglaterra en los octavos de final del Mundial

Julio 03, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

La participación de la agrupación liderada por Fher Olvera forma parte de la estrategia para incorporar espectáculos musical de alto impacto durante las fases decisivas del Mundial, aprovechando el arraigo que la banda tiene tanto en México como a nivel internacional.

La presentación de Maná tendrá un significado especial, ya que la banda también formó parte de la ceremonia de inauguración del Mundial, donde representó a México ante millones de seguidores. Con ello, la agrupación tapatía reafirma su papel como una de las cartas musicales más importantes del país dentro del Mundial.

¿Qué escucha la Selección Mexicana antes de cada partido?

¿Qué escucha la Selección Mexicana antes de cada partido?

Getty Images

Sin embargo, la atención no solo se centra en el espectáculo musical. Diversos reportes, apuntan a que se decidió modificar el horario del encuentro entre México e Inglaterra debido al pronóstico de fuertes lluvias y tormentas eléctricas en la Ciudad de México.

El partido, originalmente programado para las 6:00 pm de este domingo 5 de julio, se disputaría finalmente a las 12:00 pm para reducir el riesgo de retrasos, suspensiones o interrupciones derivadas de la actividad eléctrica.

La decisión llega después de que el encuentro entre México y Ecuador sufriera retrasos debido a la activación del protocolo de tormentas eléctricas, el cual obliga a suspender o aplazar actividades cuando se detectan descargas eléctricas en las inmediaciones del estadio.

Maná Mundial futbol
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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