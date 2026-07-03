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La tenista Naomi Osaka conquista Wimbledon 2026 con sus espectaculares outfits

La japonesa no solo está dando de qué hablar por su desempeño en la cancha durante Wimbledon 2026, sino también por convertirse en una de las grandes protagonistas del torneo gracias a sus llamativos outfits, que han revolucionado la tradicional estética del All England Club

Julio 03, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Naomi Osaka, cuatro veces campeona de Grand Slam, ha llevado la moda deportiva a otro nivel a presentar una serie de atuendos personalizados diseñados específicamente para sus apariciones en Wimbledon, respetando el estricto código de vestimenta blanco del torneo, pero incorporando referencias culturales japonesas y elementos de alta costura.

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Para su debut en Wimbledon 2026, la tenista japonesa sorprendió con un espectacular look inspirado en los tradicionales vestidos ceremoniales de Japón, un diseño confeccionado en colaboración con la diseñadora Hana Yagi y Nike, que incorporó detalles que evocaban kimonos y prendas nupciales japonesas reinterpretadas en clave contemporánea.

Antes de disputar su encuentro de tercera ronda, Osaka volvió a acaparar la atención con un nuevo atuendo inspirado en flores de cerezo, uno de los símbolos más representativos de la cultura japonesa.

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Getty

En los últimos Grand Slams, Osaka ha presentado diseños inspirados en medusas, vestidos teatrales y referencias a la cultura pop japonesa.

Wimbledon Naomi Osaka
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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