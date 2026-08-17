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Selena Gomez responde a la polémica demanda por presunto fraude en su empresa de salud mental

Selena Gomez niega las acusaciones de fraude en su contra y busca desestimar la demanda contra Wondermind.

Agosto 17, 2026 • 
Melisa Velázquez
Selena Gomez responde a la polémica demanda por presunto fraude en su empresa de salud mental

Selena Gomez responde a la polémica demanda por presunto fraude en su empresa de salud mental

Getty Images

El pasado 13 de agosto se dio a conocer una demanda en contra de Selena Gomez por presunto fraude relacionado con su empresa de salud mental, Wondermind, que involucra también a su madre Mandy Teefey y a la empresaria Daniella Pierson.

Los demandantes aseguran haber invertido cerca de 1.2 millones de dólares en la compañía después de recibir información que, según ellos, era engañosa sobre las operaciones, las finanzas y el futuro de la startup.

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Selena Gomez responde a la demanda por presunto fraude y niega todos los cargos

El equipo legal de Selena, encabezado por su abogado Mathew S. Rosengart, rechazó las acusaciones de presunto fraude y aseguró que la artista no tiene responsabilidad en el caso, y adelantó que buscarán que las demandas en su contra sean desestimadas.

Las acusaciones de que Selena Gomez haya participado de alguna manera en un supuesto ‘fraude’ u otra irregularidad carecen por completo de fundamento, tanto desde el punto de vista fáctico como legal. Defenderemos enérgicamente estas falsas acusaciones y, de hecho, presentaremos una moción para desestimar las demandas infundadas en su contra”, declaró Rosengart a la revista People.

¿Qué está pasando con Wondermind, la empresa de salud mental de Selena Gomez?

Dos empresas demandaron a Gomez, Teefey y Pierson, acusándolas de haber presentado de forma engañosa la estructura, liderazgo y recursos de Wondermind, los inversionistas, que aseguran haber aportado cerca de 1.2 millones de dólares, sostienen que desconocían los problemas financieros de la startup hasta que fueron revelados por medios de comunicación como Forbes.

Tras conocerse las dificultades para pagar a empleados, Gomez habría tomado medidas para apoyar a la empresa.

Selena ha invertido millones de dólares a lo largo de los años en Wondermind para apoyar a su madre y su pasión compartida por la salud mental, incluso cuando fue alertada sobre el último revés financiero, y de inmediato invirtió más dinero porque no está involucrada en las operaciones diarias”, dijo la fuente en ese momento. “Para invertir en el futuro de la empresa, Mandy ha decidido tomar la iniciativa aquí con un préstamo personal para invertir en el futuro de la empresa”, reveló People.

Mandy no se ha pronunciado públicamente sobre la demanda, por su parte, Daniella Pierson, quien se desempeñó como codirectora ejecutiva de Wondermind junto a Teefey, negó “categóricamente” las acusaciones en un comunicado enviado a The New York Times.

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