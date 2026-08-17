Inde Navarrette: quién es la actriz de raíces mexicanas que llega al Universo Marvel con ‘X-Men’

Inde Navarrete se perfila como una de las nuevas promesas de Hollywood, la actriz estadounidense de raíces mexicanas, da un importante salto en su carrera, pues tras tener personajes en producciones como 13 Reasons Why, Superman & Lois y Obsession, se incorpora a la nueva película de X-Men.

Durante la convención D23 de Disney se confirmó que Inde se incorporará al universo mutante de Marvel para interpretar a Rogue, uno de los personajes más emblemáticos y queridos de los X-Men, en la nueva producción que se estrenará en mayo de 2028.

Inde Navarrete como Rogue en nueva película de X-Men

Dirigida por Jake Schreier, la nueva película de X-Men llegará a los cines el 5 de mayo de 2028 y marcará la integración oficial de los mutantes al Universo Cinematográfico de Marvel.

En la cinta, Inde Navarrette interpretará a Rogue, una mutante capaz de absorber temporalmente poderes, recuerdos y energía vital mediante el contacto físico, un personaje interpretado anteriormente por Anna Paquin en la saga de X-Men de Fox.

¿Quién es Inde Navarrete?

Danielle Fabiola Navarrete, mejor conocida como Inde Navarrete, nació el 3 de marzo de 2001 en Tucson, Arizona, su padre es mexicano y su madre es australiana, por lo que creció en una familia multicultural.

Debido a que su padre formaba parte de los Marines de Estados Unidos, Inde tuvo que mudarse en numerosas ocasiones durante su infancia, llegando a estudiar hasta en 11 escuelas diferentes antes de cumplir los 15 años.

Durante su adolescencia nació su deseo por dedicarse a la actuación, y fue así como se mudó con su madre a la ciudad de Los Ángeles en busca de castings para comenzar a actuar.

Trayectoria de Inde Navarrete, la actriz de raíces mexicanas que interpreta a Rogue en X-Men

Antes de comenzar a actuar en series y películas, Navarrete inició su carrera haciendo comerciales y protagonizando cortometrajes; sin embargo, su primera gran oportunidad llegó con la serie 13 Reasons Why, donde interpretó a Estela de la Cruz durante la cuarta temporada de la serie de Netflix.

Más tarde se incorporó al universo de los superhéroes con ‘Superman & Lois’, producción en la que interpretó a Sarah Cushing, hija de Lana Lang y una de las figuras recurrentes de la historia.

Sin embargo, fue ‘Obsession’ la producción que terminó de colocarla bajo los reflectores, en esta cinta de terror interpretó a Nikki Freeman, un papel que recibió gran atención durante 2026 y que contribuyó a convertirla en una de las jóvenes actrices emergentes de Hollywood.