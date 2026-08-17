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¿Quiénes son los nuevos Disney Legends 2026? Anne Hathaway, Jonas Brothers y más estrellas

Te presentamos a la nueva generación de figuras reconocidas como Disney Legends durante D23 2026, el máximo honor que concede The Walt Disney Company.

Agosto 17, 2026 • 
Tania Franco
¿Quiénes son los nuevos Disney Legends 2026? Anne Hathaway, Jonas Brothers y más estrellas

Kevin Mazur/Kevin Mazur/Getty Images for Disney

Disney celebró a las personalidades que han dejado una huella en su historia. El 16 de agosto, durante el cierre de D23: The Ultimate Disney Fan Event, se realizó la ceremonia de los Disney Legends Awards 2026, donde actores, músicos, productores, animadores y otras figuras fueron reconocidos por su contribución al legado de la compañía.

El programa Disney Legends comenzó en 1987 y, con la generación de este año, suma 329 homenajeados. Por sus filas han pasado figuras como Julie Andrews, Miley Cyrus, Harrison Ford, Robin Williams, Stan Lee, Elton John y Angela Bassett.

¿Quiénes son los nuevos Disney Legends 2026?

Kevin Mazur/Kevin Mazur/Getty Images for Disney

Los nuevos Disney Legends de 2026 son:

  1. Anne Hathaway — Cine.
    Su historia con Disney comenzó con The Princess Diaries y continuó con The Princess Diaries 2, Alice in Wonderland y otros proyectos. Su reconocimiento llega además en pleno regreso de Mia Thermopolis con The Princess Diaries 3.
  2. Dwayne Johnson — Cine y voz.
    Disney destacó tanto sus películas live action como su vínculo con Moana, donde da voz a Maui.
  3. Jonas Brothers — Televisión y música.
    Kevin, Joe y Nick fueron reconocidos por una relación con Disney que marcó una generación a través de Camp Rock, su serie Jonas y su música. Vanessa Hudgens fue quien los presentó durante la ceremonia.
  4. Lin-Manuel Miranda — Cine y música.
    Por su trabajo musical en producciones como Moana, Encanto y Mary Poppins Returns.
  5. Alan Tudyk — Voz.
    Una presencia recurrente en la animación moderna de Disney, con personajes en Wreck-It Ralph, Frozen, Big Hero 6, Zootopia, Moana y Encanto, entre otros.
  6. Susan Egan — Voz.
    La voz original de Megara en Hercules y la primera Belle de Beauty and the Beast en Broadway. Durante su homenaje, KATSEYE interpretó “I Won’t Say (I’m in Love)”.
  7. Jerry Bruckheimer — Cine.
    Productor detrás de grandes franquicias de Disney como Pirates of the Caribbean y National Treasure.
  8. Eric Goldberg — Animación.
    Uno de los grandes animadores de Disney, especialmente recordado por crear la animación del Genio en Aladdin.
  9. Bob Iger — Liderazgo.
    El histórico CEO fue reconocido por su impacto en la transformación y expansión de Disney.
  10. Kim Irvine — Imagineering.
    Reconocida por décadas de trabajo creativo en Walt Disney Imagineering y por su aportación a los parques.
  11. Chris Berman — Televisión.
    Una de las figuras más importantes de ESPN y parte de la historia de la cadena durante décadas.

Con esta nueva generación, Disney celebra no solamente a los rostros que crecieron frente a toda una generación de espectadores, sino también a los creadores, voces y talentos detrás de algunas de las historias más importantes de su historia reciente.

Jonas Brothers Vanessa Hudgens Anne Hathaway Disney
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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