Sydney Sweeney podría convertirse en Britney Spears en su esperada película biográfica

Britney Spears está lista para llevar los detalles de su vida a la pantalla grande y Sydney Sweeney suena como la gran favorita para interpretar a la “princesa del pop” en la película biográfica que muy pronto comenzará su producción.

Universal Pictures será el estudio encargado de llevar a la pantalla The Woman in Me, las memorias que Britney Spears publicó en 2023, en las que la cantante repasa su vida, su meteórico ascenso a la fama y algunos de los episodios más difíciles y dolorosos de su historia personal.

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Sydney Sweeney podría interpretar a Britney Spears en su película biográfica

Hasta el momento, se sabe que The Woman in Me estará dirigida por Jon M. Chu, responsable de Wicked, con Marc Platt como productor, y Liz Meriwether, creadora de New Girl y coautora de Dying for Sex, quien actualmente trabaja en la adaptación de las memorias de Britney Spears.

De acuerdo con varios medios internacionales, Sydney Sweeney habría despertado un fuerte interés por parte del equipo de la película, para interpretar a Spears; sin embargo, aún no hay un acuerdo cerrado, por lo que no es oficial.

Y mientras el propio Chu ha confesado que están más enfocados en la adaptación del guión que en la protagonista, Sweeney estaría compitiendo por el papel con otras actrices como: Millie Bobby Brown, Addison Rae, Bailee Madison y Kylie Schultz.

La película basada en las memorias de Britney Spears

El proyecto que está basado en el libro autobiográfico en el que Spears habló de su infancia, su explosivo ascenso a la fama, sus relaciones personales, la presión mediática y los años que pasó bajo una tutela legal, además de su posterior lucha por recuperar el control sobre su vida, ya está en sus primeras etapas.

Universal Pictures adquirió los derechos de las memorias en 2024, y desde entonces, el proyecto ha avanzado lentamente, mientras tanto, la posibilidad de que Sydney Sweeney interprete a Britney Spears añade un nuevo elemento de interés a una película que ha generado expectativas desde que Universal anunció la adaptación de The Woman in Me.