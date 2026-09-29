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Dylan Sprouse y Barbara Palvin se convierten en padres de su primera hija

El actor y la modelo dieron la bienvenida a un nuevo capítulo para una relación que comenzó con un encuentro inesperado, continuó con un mensaje ignorado durante meses y terminó en una romántica boda en Hungría.

Septiembre 29, 2026 • 
Tania Franco
Barbara Palvin y Dylan Sprouse esperan a su primer bebé juntos

Dylan Sprouse y Barbara Palvin se convierten en padres de su primera hija

(Photo by Arnold Jerocki/GC Images)

Dylan Sprouse y Barbara Palvin ya son papás. La pareja anunció este 28 de septiembre el nacimiento de su primera hija, quien llegó al mundo tres semanas antes, aparentemente el 7 de septiembre, coincidiendo con Labor Day en Estados Unidos. Por ahora, han decidido mantener en privado el nombre de la pequeña.

Este año nos tomamos muy en serio lo de ‘Labor Day’ (Día del Trabajo).
Barbara Palvin & Dylan Sprouse
Dylan Sprouse y Barbara Palvin se convierten en padres de su primera hija

Dylan Sprouse y Barbara Palvin se convierten en padres de su primera hija

IG: Dylan Sprouse y Barbara Palvin

Después de varios años de relación, Dylan le propuso matrimonio durante un viaje de campamento en California en 2022. La pareja finalmente se casó el 15 de julio de 2023 en Hungría, país natal de Barbara, en una celebración realizada en la propiedad de sus padres y acompañada por alrededor de 115 invitados. Para la ceremonia, la modelo eligió un vestido de Vivienne Westwood.

En mayo de 2026, la pareja confirmó que esperaba a su primer bebé durante el Festival de Cannes, donde Barbara apareció mostrando su embarazo. Meses después revelaron que sería una niña, a quien cariñosamente llamaban “principessa” mientras decidían su nombre.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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