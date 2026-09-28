MTV VMAs 2026: Madonna y Taylor Swift; lista completa de ganadores

Con Snoop Dogg como anfitrión, la ceremonia convirtió al Peacock Theater en el escenario de una noche marcada por grandes nombres, colaboraciones inesperadas y reconocimientos que ya forman parte de la historia de los VMAs.
Uno de los nombres centrales de la noche fue Madonna, quien llegó como la artista con mayor número de nominaciones y terminó llevándose siete estatuillas. Entre sus reconocimientos estuvieron Artista del Año, Mejor Dance, Mejor Colaboración, Mejor Cinematografía, Mejor Coreografía, Mejor Video de Larga Duración y Mejor Álbum.
Por su parte, Taylor Swift se llevó uno de los premios más importantes de la ceremonia: Video del Año por The Fate of Ophelia. Además, recibió el nuevo reconocimiento MTV VMA Artist Director Honors, creado para distinguir la visión de los artistas que han desarrollado una identidad propia detrás de la cámara.
Lista completa de ganadores
Video del Año
Taylor Swift — The Fate of Ophelia
Artista del Año
Madonna
Canción del Año
BTS — SWIM
Mejor Artista Nuevo
Sienna Spiro
Mejor Colaboración
Madonna y Sabrina Carpenter — Bring Your Love
Mejor Pop
LISA feat. Kentaro Sakaguchi — Dream
Mejor Hip-Hop
Cardi B feat. Kehlani — Safe
Mejor R&B
Bruno Mars — I Just Might
Mejor Alternative
Olivia Rodrigo — the cure
Mejor Latin
Bad Bunny — NUEVAYoL
Mejor K-Pop
BTS — SWIM
Mejor Country
Ella Langley — Choosin’ Texas
Mejor Dance
Madonna — Confessions II – The Film
Mejor Dirección
Taylor Swift — Opalite
Mejor Dirección de Arte
PinkPantheress — Stateside + Zara Larsson
Mejor Cinematografía
Madonna — Confessions II – The Film
Mejor Edición
Sabrina Carpenter — House Tour
Mejor Coreografía
Madonna — Confessions II – The Film
Mejores Efectos Visuales
Ariana Grande — hate that i made you love me
Mejor Grupo
BTS
Mejor Video de Larga Duración
Madonna — Confessions II – The Film
Mejor Álbum
Madonna — Confessions II
Canción del Verano
Ariana Grande — hate that i made you love me
Video Vanguard Award
Nirvana
MTV VMA Artist Director Honors
Taylor Swift