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MTV VMAs 2026: Madonna y Taylor Swift; lista completa de ganadores

La música, el espectáculo y algunas de las figuras más importantes del pop se reunieron ayer en Los Ángeles para celebrar una nueva edición de los MTV Video Music Awards 2026.

Septiembre 28, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Con Snoop Dogg como anfitrión, la ceremonia convirtió al Peacock Theater en el escenario de una noche marcada por grandes nombres, colaboraciones inesperadas y reconocimientos que ya forman parte de la historia de los VMAs.

Uno de los nombres centrales de la noche fue Madonna, quien llegó como la artista con mayor número de nominaciones y terminó llevándose siete estatuillas. Entre sus reconocimientos estuvieron Artista del Año, Mejor Dance, Mejor Colaboración, Mejor Cinematografía, Mejor Coreografía, Mejor Video de Larga Duración y Mejor Álbum.

Por su parte, Taylor Swift se llevó uno de los premios más importantes de la ceremonia: Video del Año por The Fate of Ophelia. Además, recibió el nuevo reconocimiento MTV VMA Artist Director Honors, creado para distinguir la visión de los artistas que han desarrollado una identidad propia detrás de la cámara.

Lista completa de ganadores

Video del Año

Taylor Swift — The Fate of Ophelia

Artista del Año

Madonna

Canción del Año

BTS — SWIM

Mejor Artista Nuevo

Sienna Spiro

Mejor Colaboración

Madonna y Sabrina Carpenter — Bring Your Love

Mejor Pop

LISA feat. Kentaro Sakaguchi — Dream

Mejor Hip-Hop

Cardi B feat. Kehlani — Safe

Mejor R&B

Bruno Mars — I Just Might

Mejor Alternative

Olivia Rodrigo — the cure

Mejor Latin

Bad Bunny — NUEVAYoL

Mejor K-Pop

BTS — SWIM

Mejor Country

Ella Langley — Choosin’ Texas

Mejor Dance

Madonna — Confessions II – The Film

Mejor Dirección

Taylor Swift — Opalite

Mejor Dirección de Arte

PinkPantheress — Stateside + Zara Larsson

Mejor Cinematografía

Madonna — Confessions II – The Film

Mejor Edición

Sabrina Carpenter — House Tour

Mejor Coreografía

Madonna — Confessions II – The Film

Mejores Efectos Visuales

Ariana Grande — hate that i made you love me

Mejor Grupo

BTS

Mejor Video de Larga Duración

Madonna — Confessions II – The Film

Mejor Álbum

Madonna — Confessions II

Canción del Verano

Ariana Grande — hate that i made you love me

Video Vanguard Award

Nirvana

MTV VMA Artist Director Honors

Taylor Swift

MTV VMAS 2026
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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