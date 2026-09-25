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Jesse Huerta reaparece junto a Joy Huerta en medio de la polémica por su separación

Jesse Huerta compartió imágenes junto a su hermana Joy Huerta sobre el escenario, una publicación que rápidamente generó reacciones y críticas entre sus seguidores.

Septiembre 25, 2026 • 
Melisa Velázquez
Jesse Huerta reaparece junto a Joy Huerta en medio de la polémica por su separación

Jesse Huerta reaparece junto a Joy Huerta en medio de la polémica por su separación

Getty Images

En medio de la polémica generada tras anunciar una pausa en Jesse & Joy, el proyecto musical que ha compartido con su hermana Joy durante más de 20 años, Jesse Huerta sorprendió al publicar en su perfil de Instagram una serie de fotografías en las que aparece junto a la cantante.

En uno de los videos que forman parte del carrusel, Jesse aparece abrazando a Joy y ambos se muestran cercanos, una imagen que contrastó con la polémica de los últimos días y provocó diversas reacciones entre sus seguidores.

Te podría interesar: ¿Quién es Mónica León, la esposa de Jesse Huerta que apoya sus nuevos proyectos sin Joy?

Jesse Huerta comparte fotos junto a su hermana Joy y le llueven las críticas

Las imágenes corresponden al concierto que Jesse & Joy ofreció en Toronto el pasado 18 de septiembre, como parte de la gira que ambos ya tenían programada, el dúo todavía tiene algunas fechas pendientes antes de que Jesse se aparte oficialmente del proyecto musical.

El video muestra a Jesse y Joy despidiéndose tras su presentación con un abrazo, imágenes que, aunque fueron grabadas antes de la reciente polémica, ahora generaron diversas reacciones entre sus seguidores.

¿Por qué la última publicación de Jesse Huerta en Instagram desató críticas?

La publicación ocurrió mientras en redes sociales continúan las especulaciones sobre las razones detrás de la decisión de Jesse de alejarse del dúo que formó junto a su hermana Joy, y los recientes acontecimientos.

El anuncio del nuevo proyecto musical de Jesse, Jesse and The Supernovas, generó nuevas especulaciones entre los fans sobre su decisión de pausar Jesse & Joy, por ello, el video junto a Joy provocó críticas y cuestionamientos sobre sus decisiones y la manera en que se ha desarrollado la situación.

Ya no te creo” o “Subió a la hermana, pero de espalda para no hacerla más famosa”, son algunos de los comentarios que ha recibido su publicación en la red social.

Otro usuario fue todavía más lejos y cuestionó sus verdaderas razones para dejar Jesse & Joy: “Tus sueños son válidos, lo que molestó a todo el público fue que engañaste con eso de que te ibas por salud mental y no era verdad, y que cobardemente dejaste sola a Joy en la rueda de prensa, debieron estar juntos y dar la noticia de tu separación y la primicia de tu nuevo grupo, hubieras hablado con la verdad”.

Por ahora, Jesse no ha respondido a los fuertes cuestionamientos que recibió tras compartir el video; sin embargo, es un hecho que aún falta más por ver de Jesse & Joy, y tal vez durante este tiempo las cosas tomen mayor claridad.

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