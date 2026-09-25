La hija de Madonna cuenta cómo fue la experiencia de cantar junto a su madre para su nuevo disco

Cuando Madonna y su hija, Lourdes “Lola” León, se unieron para escribir “The Test”, una de las canciones del nuevo álbum de la estrella del pop, la experiencia estuvo marcada por una profunda carga emocional para ambas.

Lourdes explicó que “The Test” les permitió expresar emociones que no habían verbalizado, mientras que Madonna describió el proceso como una experiencia emocional y vulnerable que fortaleció su vínculo a través de la música.

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Lourdes León explica cómo se sintió al grabar una canción junto a Madonna

Durante una conversación emitida por iHeartRadio, Lourdes reveló que fue idea suya colaborar con su madre en “The Test”, canción que forma parte del nuevo disco de Madonna, Confessions II.

“Fue idea mía. Creo que entre una madre y una hija en una relación... hay muchas cosas que no se dicen”, dijo León, de 29 años. “Hay mucho amor no expresado, pero también mucha tensión y emociones difíciles de expresar con palabras”.

Añadió: “Fue una forma que pensé que sería más fácil para nosotras hablar de estas cosas sería quizá a través del arte, que es algo que siempre me ha conectado con mi madre”.

Madonna explica que entrar al estudio de grabación junto a su hija Lourdes fue muy emotivo

En respuesta, Madonna, de 68 años, dijo que fue un proceso de escritura “muy emotivo”, en el que logró conectarse de nuevo con su hija, fue como una especie de reconciliación enbtre madre e hija.

“Hubo momentos en el proceso de escritura, cuando estábamos en el estudio, en los que sentí ganas de abrazarla”, dijo, mientras Lourdes intervino, “¡Lloré!”.

Madonna continuó: “Porque, como ella dice... No siempre estamos de acuerdo en las cosas, pero nos encanta la creatividad, y el arte siempre nos ha conectado. Fue un momento muy mágico, y ambos tuvimos que ser vulnerables”, dice.

Lourdes León reconoció que, aunque su madre puede resultar intimidante por su trayectoria, no tuvo que reunir demasiado valor para proponerle cantar juntas, para ambas, colaborar en “The Test” fue una decisión natural y evidente.