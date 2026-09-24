Brad Pitt se sincera sobre los momentos más duros de su vida tras el distanciamiento de sus hijos

Brad Pitt se encuentra en el Festival de San Sebastián donde presentó su nueva película ‘En el corazón de la bestia’, donde decidió hablar con mayor apertura sobre los momentos oscuros que ha atravesado tras su ruptura familiar.

El actor que siempre se había caracterizado por ser mucho más reservado con su vida privada, y que incluso había evitado hablar sobre su separación de Angelina Jolie y su distanciamiento con sus hijos, hoy cuenta una historia completamente diferente.

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La razón por la que Brad Pitt ha decidido ser más abierto con sus luchas internas

Durante una rueda de prensa, Brad Pitt reveló la razón por la que actualmente es mucho más abierto al hablar de su salud mental y las luchas internas por las que ha atravesado durante los últimos años.

“Todos llevamos una lucha humana. Creo que ser honestos sobre ella ayuda. No podemos hacerlo solos”, afirmó el actor.

Brad incluso habló de construir y priorizar los lazos con la familia amigos, pues son quienes te sostienen en tus momentos más vulnerables y llenos de oscuridad, sin ellos simplemente es son difícil de superar.

“Eso es lo importante también en la vida cuando pienso en los días más oscuros. En mis relaciones más estrechas de las que dependía en ese momento, amigos muy cercanos y familia. He sido muy abierto acerca de mi propia lucha y ser libre con las personas que te quieren y te apoyan y tú también quieres mucho. Eso es todo”.

El actor también habló de la importancia de priorizar el tiempo con esos seres queridos: “Personalmente, podríamos pasar más tiempo con los vínculos donde somos nosotros mismos. Y también podríamos escucharnos más y superar estas líneas que nos dividen. ¿Por qué no cuidamos a las personas que tenemos a nuestro alrededor para asegurarnos de que están bien? Si todo el mundo hiciera eso, yo creo que sería un buen punto de inicio”.

La razón por la que Brad Pitt ha decidido ser más abierto con sus luchas internas Getty Images

La ruptura de Brad Pitt con sus hijos tras su separación de Angelina Jolie

Brad Pitt y Angelina Jolie fueron una de las parejas más famosas de Hollywood. Se conocieron en 2005, formaron una familia con seis hijos y se casaron en 2014; sin embargo, en 2016 Jolie solicitó el divorcio tras un incidente en un vuelo privado, dando inicio a una disputa legal y familiar que se prolongó durante ocho años.

Y mientras habla de sanar y reconciliarse consigo mismo, su relación con sus hijos sigue siendo un tema doloroso, pues han dejado de usar o buscan eliminar legalmente el apellido Pitt.

Shiloh completó el cambio en 2024, mientras Maddox, Zahara y Vivienne han tomado medidas similares o utilizan públicamente solo el apellido Jolie.