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Brad Pitt revela cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: “La boda del siglo”

El actor compartió nuevos detalles de la celebración a la que asistió junto a Ines de Ramon y aseguró que permanecieron entre 10 y 12 horas en la fiesta, donde incluso llegó a perderla entre los invitados.

Septiembre 17, 2026 • 
Tania Franco
Brad Pitt revela cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: “La boda del siglo”

Brad Pitt revela cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Getty Images

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce continúa revelando detalles meses después de su celebración. Esta vez fue Brad Pitt, uno de los invitados, quien habló sobre cómo vivió una de las noches más comentadas del año y no dudó en describirla como “la boda del siglo”.

Taylor y Travis se casaron el 3 de julio de 2026 en el Madison Square Garden de Nueva York, en una celebración que reunió a numerosas figuras del entretenimiento y el deporte. Una de las medidas para proteger la privacidad de los novios fue que los invitados entregaran sus teléfonos antes de ingresar a la celebración.

¿Te refieres a la boda del siglo? Fue una noche increíble. Creo que estuvimos ahí 10 horas, tal vez 12.
Brad Pitt
Brad Pitt revela cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: “La boda del siglo”

Brad Pitt revela cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: “La boda del siglo”

Getty Images

Brad Pitt quedó sorprendido por la boda de Taylor y Travis

Durante la premiere de su película Heart of the Beast en Tennessee, Pitt fue cuestionado por Entertainment Tonight sobre aquella noche. El actor, quien acudió acompañado de Ines de Ramon, recordó especialmente el cuidado detrás de la celebración.

Fue una celebración muy bien pensada y planeada, realmente emotiva y muy divertida. Pero sí, era enorme. Y en un momento perdí de vista a Ines entre todo el caos de la pista de baile.
Brad Pitt

Sin teléfonos para comunicarse, encontrarla podría haber sido complicado, aunque el actor aclaró que no tardó demasiado: otros invitados simplemente le indicaron hacia dónde había ido. Finalmente, la celebración, al menos para Brad Pitt, estuvo a la altura del título de “boda del siglo”.

Brad Pitt Inés de Ramón
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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