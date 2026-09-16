Para los seguidores de Gilmore Girls, Rory Gilmore y Jess Mariano siguen siendo una de las parejas más recordadas de la serie, pero su romance no se quedó en Stars Hollow. Alexis Bledel y Milo Ventimiglia también fueron pareja en la vida real.

Alexis Bledel y Milo Ventimiglia: la historia de amor de Rory y Jess que traspasó Gilmore Girls Getty Images

Su romance comenzó en Gilmore Girls

Los actores se conocieron trabajando en la serie, después de que Ventimiglia se incorporara durante la segunda temporada como Jess Mariano, el rebelde sobrino de Luke que eventualmente se convirtió en uno de los grandes amores de Rory.

La química terminó traspasando la pantalla y comenzaron una relación alrededor de finales de 2002. A diferencia del complicado noviazgo de sus personajes, Alexis y Milo permanecieron juntos durante aproximadamente cuatro años y mantuvieron buena parte de su vida sentimental lejos de los reflectores.

Alexis Bledel y Milo Ventimiglia: la historia de amor de Rory y Jess que traspasó Gilmore Girls Ron Davis/Getty Images

Alexis Bledel y Milo Ventimiglia llegaron a hablar de matrimonio

La relación llegó a ser lo suficientemente seria como para que contemplaran un futuro juntos. En 2005, Bledel reconoció en una entrevista con People que el matrimonio era un tema que habían conversado, aunque aclaró que no existían planes inmediatos de llegar al altar.

Alexis Bledel y Milo Ventimiglia: la historia de amor de Rory y Jess que traspasó Gilmore Girls Jim Smeal/Ron Galella Collection via Getty Images

Finalmente, la pareja terminó su relación en 2006. El representante de Ventimiglia confirmó la ruptura en julio de ese año, sin revelar públicamente las razones de la separación.

A pesar del final de su romance, no parece haber quedado una mala relación entre ellos. Años después, Ventimiglia recordó con cariño su trabajo junto a Bledel y, cuando ella recibió el Emmy por The Handmaid’s Tale, aseguró públicamente que estaba feliz por su éxito y destacó su talento como actriz.