Grito de Independencia 2026 en CDMX: esta es la cartelera musical para celebrar el 15 de septiembre

La Ciudad de México está lista para vivir una de las noches más esperadas del año. Este martes 15 de septiembre, el Zócalo capitalino y las distintas alcaldías de la capital se convertirán en escenarios de música, tradición y celebración para conmemorar el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Para quienes planean dar el Grito en compañía de amigos, familia o pareja, la cartelera musical de este año reúne a reconocidos exponentes del regional mexicano, agrupaciones de música tropical y artistas de pop que prometen poner ambiente a la Noche Mexicana.

Intocable encabezará el Grito en el Zócalo

El gran protagonista de la celebración nacional en la Ciudad de México será Intocable, la agrupación de música norteña que llegará a la Plaza de la Constitución para ofrecer un concierto gratuito.

La banda, liderada por Ricky Muñoz y René Martínez, es reconocida por éxitos como Fuerte no soy y Enséñame a olvidarte, canciones que forman parte de la memoria musical de varias generaciones.

De acuerdo con la programación difundida para el evento, la verbena comenzará a las 19:00 horas, mientras que el concierto principal está previsto para alrededor de las 21:45 horas. La ceremonia del Grito de Independencia se realizará a las 23:00 horas desde Palacio Nacional, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Quiénes se presentarán en el Zócalo?

La programación musical contempla distintas agrupaciones y artistas que acompañarán la celebración:

Intocable: concierto principal de la noche.

Mariachi de la Guardia Nacional: participación musical dentro de los festejos.

Mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional: presentación de música tradicional mexicana.

Agrupación musical de la Armada de México: parte del programa artístico.

José Alfredo Jiménez Medel: participación especial.

Legado de Grandeza: presentación dentro del programa.

Sergio Maya y otros artistas: participación en las actividades musicales.

Ganadores del concurso México Canta: intervención de los talentos seleccionados.

La entrada al Zócalo será gratuita, aunque se recomienda llegar con anticipación debido a la alta afluencia que suele registrarse durante esta celebración.

La cartelera musical por alcaldía

Más allá del Centro Histórico, las 16 alcaldías de la Ciudad de México preparan sus propios festejos para esta noche patria. La programación incluye artistas de diferentes géneros, por lo que habrá opciones para quienes prefieran la música norteña, la banda, la salsa, la cumbia, el pop o el rock.

Álvaro Obregón: una noche de nostalgia con el 90s Pop Tour

La alcaldía Álvaro Obregón apostará por una celebración llena de nostalgia con la participación del 90s Pop Tour.

Entre los artistas anunciados se encuentran JNS, Kabah, Caló, Mercurio y Erik Rubín. La Original Sonora Dinamita también forma parte de la propuesta musical para poner a bailar a los asistentes.

La celebración está prevista a partir de las 12:00 horas en el Salón de Usos Múltiples de la alcaldía, ubicado en Calle 10, esquina con Canario, colonia Tolteca.

Iztapalapa: Pancho Barraza y música regional mexicana

Iztapalapa prepara una Noche Mexicana con una cartelera encabezada por Pancho Barraza, uno de los nombres más reconocidos del regional mexicano.

El cantante, conocido por su trayectoria en la banda sinaloense y sus éxitos románticos, será uno de los atractivos principales de la celebración en esta demarcación.

La programación también contempla distintas presentaciones musicales para acompañar la verbena popular.

Iztacalco: La Trakalosa de Monterrey

La alcaldía Iztacalco tendrá una noche de música regional y ritmos tropicales con la participación de Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey.

El programa también incluye a Juanma, Ari Salgado y Adolescente’s Orquesta, con una propuesta que combina banda y música tropical para celebrar las fiestas patrias.

Cuajimalpa: Ninel Conde y Sonido La Changa

En Cuajimalpa, los asistentes podrán disfrutar de una cartelera que reúne diferentes géneros musicales.

Entre los artistas anunciados destacan Ninel Conde, Sonido La Changa y las Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga.

Las actividades están previstas a partir de las 18:00 horas, de acuerdo con la programación difundida para la demarcación.

Benito Juárez: Aleks Syntek y Diego Schoening

La alcaldía Benito Juárez también se suma a los festejos patrios con una propuesta musical que incluye a Aleks Syntek y Diego Schoening, además de Baxter.

Las actividades están programadas a partir de las 18:00 horas en la explanada de la demarcación.

Otras alcaldías con conciertos y verbenas

Las celebraciones de las restantes demarcaciones incluyen propuestas de música popular, salsa, cumbia, rock, ska y regional mexicano.

Entre los nombres anunciados para distintos festejos capitalinos se encuentran:

