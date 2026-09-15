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Belmont Cameli sorprende en el US Open junto a su novia, Raina Morris

El protagonista de Off Campus disfrutó de la final femenina del torneo en Nueva York acompañado de su pareja con quien mantiene una relación desde 2025.

Septiembre 14, 2026 • 
Tania Franco
Belmont Cameli sorprende en el US Open junto a su novia, Raina Morris

Belmont Cameli sorprende en el US Open junto a su novia, Raina Morris

Jean Catuffe/GC Images

Belmont Cameli cambió por un momento el hockey de Off Campus por el tenis. El actor de 28 años fue visto en las gradas del US Open 2026 junto a su novia, Raina Morris, durante la final femenina disputada el 12 de septiembre en el USTA Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York.

Belmont Cameli sorprende en el US Open junto a su novia, Raina Morris

Belmont Cameli sorprende en el US Open junto a su novia, Raina Morris

Jean Catuffe/GC Images

La aparición llamó especialmente la atención por el enorme interés que ha despertado la vida sentimental de Cameli desde el estreno de la exitosa adaptación de las novelas de Elle Kennedy. Por su parte, Morris ha trabajado como guionista en producciones como Emily in Paris, Neon y Schmigadoon!, además de incursionar en la comedia stand-up.

Belmont Cameli sorprende en el US Open junto a su novia, Raina Morris

Belmont Cameli sorprende en el US Open junto a su novia, Raina Morris

Jean Catuffe/GC Images

Ante las especulaciones de algunos seguidores sobre la química entre Cameli y Ella Bright, Morris ha respondido con humor a los rumores e incluso pidió públicamente a algunos fans que dejaran de contactar a miembros de su familia.

Off Campus
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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