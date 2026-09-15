Zendaya deslumbra en los Emmy 2026 con un Rolex de diamantes y Tom Holland asiste por primera vez
La actriz convirtió su regreso a los Emmy en uno de los momentos más comentados de la noche, mientras su esposo hizo su primera aparición en la historia de la premiación para apoyarla.
Zendaya volvió a demostrar por qué es una de las grandes referentes de estilo de Hollywood durante la 78ª edición de los Emmy Awards. La actriz llegó al Peacock Theater de Los Ángeles con un vestido personalizado de Prada, cubierto de cristales y transparencias, que complementó con joyería de Mikimoto y un Rolex Lady-Datejust.
El espectacular Rolex que Zendaya llevó a los Emmy 2026
Entre los diamantes de su look destacó especialmente el reloj. Distintos reportes identificaron la pieza como un Rolex Lady-Datejust, uno de los modelos más emblemáticos de la firma suiza, en una versión engastada con diamantes.
Zendaya mantiene una estrecha relación con Rolex y ha convertido los relojes de la firma en una constante de sus últimas apariciones públicas. Para los Emmy, la pieza se integró al estilismo creado por Law Roach junto con las joyas de Mikimoto, que incluían perlas y varios quilates de diamantes, la pieza de alta relojería puede superar los 3 millones de pesos mexicanos.
Tom Holland fue por primera vez a los Emmy para acompañar a su esposa
Pero el reloj no fue el único detalle especial de la noche. Tom Holland asistió a los Emmy por primera vez en su carrera, precisamente en una edición en la que Zendaya estaba nominada a Mejor actriz protagonista en una serie dramática por la temporada final de Euphoria.
Y aunque no desfiló junto a ella por la alfombra roja y se reunió con ella dentro de la ceremonia. El actor ya había explicado que suele evitar acompañarla frente a las cámaras cuando el evento está dedicado al trabajo de ella, pues prefiere que la atención permanezca sobre su esposa.