Zendaya volvió a demostrar por qué es una de las grandes referentes de estilo de Hollywood durante la 78ª edición de los Emmy Awards. La actriz llegó al Peacock Theater de Los Ángeles con un vestido personalizado de Prada, cubierto de cristales y transparencias, que complementó con joyería de Mikimoto y un Rolex Lady-Datejust.

Zendaya deslumbra en los Emmy 2026 con un Rolex de diamantes y Tom Holland asiste por primera vez Emma McIntyre/WireImage

El espectacular Rolex que Zendaya llevó a los Emmy 2026

Entre los diamantes de su look destacó especialmente el reloj. Distintos reportes identificaron la pieza como un Rolex Lady-Datejust, uno de los modelos más emblemáticos de la firma suiza, en una versión engastada con diamantes.

Zendaya mantiene una estrecha relación con Rolex y ha convertido los relojes de la firma en una constante de sus últimas apariciones públicas. Para los Emmy, la pieza se integró al estilismo creado por Law Roach junto con las joyas de Mikimoto, que incluían perlas y varios quilates de diamantes, la pieza de alta relojería puede superar los 3 millones de pesos mexicanos.

Zendaya deslumbra en los Emmy 2026 con un Rolex de diamantes Monica Schipper/Getty Images

Tom Holland fue por primera vez a los Emmy para acompañar a su esposa

Pero el reloj no fue el único detalle especial de la noche. Tom Holland asistió a los Emmy por primera vez en su carrera, precisamente en una edición en la que Zendaya estaba nominada a Mejor actriz protagonista en una serie dramática por la temporada final de Euphoria.

Tom Holland fue por primera vez a los Emmy para acompañar a Zendaya Rich Polk/Variety via Getty Images

Y aunque no desfiló junto a ella por la alfombra roja y se reunió con ella dentro de la ceremonia. El actor ya había explicado que suele evitar acompañarla frente a las cámaras cuando el evento está dedicado al trabajo de ella, pues prefiere que la atención permanezca sobre su esposa.