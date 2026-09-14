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El Juicio: de qué trata la nueva serie de Eugenio Derbez y dónde verla

El actor mexicano protagoniza un intenso drama judicial junto a Pedro Alonso y Karla Gaytán. La historia aborda la violencia sexual, la desigualdad y la lucha de una familia por conseguir justicia

Septiembre 14, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Eugenio Derbez está listo para mostrar una faceta distinta a la que sus seguidores suelen relacionar con la comedia. El actor mexicano protagoniza El Juicio, una nueva serie de drama judicial que explora los límites del poder, la impunidad y el amor de un padre dispuesto a luchar por su hija.

La producción, desarrollada por Amazon MGM Studios y 3Pas Studios, llegó a Prime Video con una historia inspirada en múltiples casos reales de México. Con un elenco encabezado por Derbez, Pedro Alonso y Karla Gaytán, la serie se perfila como una de las apuestas más intensas del actor en la televisión.

¿De qué trata El Juicio?

La historia sigue a Miguel Portillo, interpretado por Eugenio Derbez, un padre que descubre que su hija adolescente, Andrea, ha sido víctima de abuso sexual.

El presunto agresor es Lorenzo, hijo de Raúl Huerta, un poderoso empresario interpretado por Pedro Alonso. Cuando Miguel y Andrea buscan justicia, se enfrentan a un sistema judicial deficiente y a una familia que utiliza su dinero, influencias y poder para proteger al joven acusado.

Lo que comienza como la búsqueda de justicia para una víctima se convierte en una guerra entre dos padres. Mientras Miguel intenta que su hija sea escuchada, Raúl Huerta hará todo lo posible para evitar que su hijo enfrente las consecuencias de sus actos.

La serie plantea una pregunta que atraviesa toda la trama: ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar un padre para proteger a sus hijos?

Eugenio Derbez interpreta a un padre en busca de justicia

En El Juicio, Eugenio Derbez da vida a Miguel Portillo, un personaje alejado de las comedias que lo llevaron a conquistar al público mexicano e internacional.

Miguel es un padre que debe enfrentar el dolor de su hija, la frustración ante las instituciones y el poder de una familia dispuesta a silenciar el caso.

A través de este personaje, la producción explora el impacto emocional que tiene una agresión sexual en una familia y las dificultades que enfrentan las víctimas cuando buscan justicia.

La historia fue desarrollada por Daniel Krauze, con la participación del periodista León Krauze, quien presentó la idea inicial a Derbez en 2020.

El elenco también incluye a Iker Solano, Héctor Jiménez, Ximena Ayala, Dominika Paleta, Luisa Huertas, Teté Espinoza y Ari Brickman.

¿Cuántos episodios tiene El Juicio?

La primera temporada está compuesta por ocho episodios, con una duración aproximada de entre 34 y 46 minutos.

Los capítulos siguen el proceso de denuncia, la búsqueda de testigos y el enfrentamiento entre las familias Portillo y Huerta.

La serie está dirigida por Roberto Sneider, Belén Macías y Jorge Michel Grau, quienes construyen una atmósfera de tensión alrededor de un caso que trasciende los tribunales.

¿Dónde ver El Juicio?

El Juicio está disponible en Prime Video, la plataforma de streaming de Amazon.

La serie se estrenó el 11 de septiembre de 2026 y sus ocho episodios de la primera temporada están disponibles para los suscriptores.

Eugenio Derbez
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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