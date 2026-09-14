Dan a conocer la causa de muerte de la actriz Hayden Panettiere

La actriz estadounidense, recordada por sus papeles en “Héroes” y “Nashville”, murió el pasado 16 de agosto a los 36 años. Nuevos reportes apuntan a una posible pastilla de oxicodona mezclada con fentanilo, mientras las autoridades continúan investigando.

La muerte de Hayden Panettiere continúa generando conmoción en Hollywood. La actriz, quien alcanzó la fama internacional gracias a sus interpretaciones en Héroes y Nashville, falleció el pasado 16 de agosto en Greenville, Carolina del Sur, a los 36 años.

A casi un mes de su fallecimiento, nuevos reportes publicados en Estados Unidos han revelado detalles sobre la posible sustancia relacionada con su muerte. Sin embargo, las autoridades aún no han emitido una causa oficial definitiva.

¿Qué se sabe sobre la posible causa de muerte de Hayden Panettiere?

De acuerdo con información difundida por TMZ y retomada por medios como Entertainment Weekly y Page Six, los investigadores siguen una línea relacionada con una pastilla de oxicodona que presuntamente habría estado adulterada con fentanilo.

Según estos reportes, la actriz habría obtenido medicamentos de un proveedor de drogas en Los Ángeles y pudo haber consumido una pastilla potencialmente contaminada durante el viaje hacia Carolina del Sur.

La investigación busca determinar el origen de la sustancia y establecer si la pastilla contenía fentanilo, un opioide sintético de gran potencia. Por ahora, esta versión no debe presentarse como una conclusión oficial de la autopsia.

La investigación continúa en Estados Unidos

La Oficina del Forense del Condado de Greenville informó que Panettiere fue encontrada inconsciente y en paro cardíaco en una residencia donde se hospedaba temporalmente.

Los servicios de emergencia intentaron reanimarla, pero los esfuerzos fueron infructuosos y fue declarada muerta a las 2:32 de la tarde.

La autopsia realizada el 17 de agosto no encontró signos de traumatismo que hubieran contribuido a su fallecimiento. No obstante, la causa y la manera de muerte quedaron pendientes de estudios adicionales.

La investigación se ha extendido entre Carolina del Sur y Los Ángeles, con autoridades locales y federales siguiendo pistas relacionadas con las sustancias que pudieron haber sido adquiridas por la actriz.

¿La muerte de Hayden Panettiere fue una sobredosis?

Los reportes más recientes apuntan a una posible sobredosis relacionada con una pastilla adulterada, pero es importante precisar que la causa oficial de muerte aún no ha sido confirmada públicamente por el forense.

La investigación continúa y los resultados toxicológicos serán determinantes para esclarecer qué sustancia, en su caso, provocó el fallecimiento de la actriz.

La noticia vuelve a poner en el centro de la conversación la crisis de opioides y el peligro de las pastillas falsificadas, un problema que ha cobrado numerosas vidas en Estados Unidos.

Por ahora, el legado de Hayden Panettiere permanece ligado a sus inolvidables personajes en la pantalla y a la honestidad con la que compartió sus luchas personales con sus seguidores.