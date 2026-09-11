Increíble espectáculo de 2,977 luces reconstruyen las Torres Gemelas en Nueva York por el 11 de septiembre

Este 11 de septiembre de 2026 se cumplen 25 años de uno de los acontecimientos que cambiaron la historia contemporánea. Nueva York volvió a recordar a las víctimas de los ataques terroristas de 2001 y, como parte de las conmemoraciones, el cielo de la ciudad recuperó por unos instantes a las Torres Gemelas.

Dos días antes del aniversario, 2,977 luces se elevaron sobre el puerto de Nueva York y formaron a escala arquitectónica las siluetas de las antiguas torres del World Trade Center. Cada punto de luz representó a una de las personas que murieron en los atentados.

John Seaton Callahan/Getty Images

¿Qué ocurrió el 11 de septiembre de 2001?

La mañana del 11 de septiembre de 2001, 19 integrantes de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales en Estados Unidos. Dos fueron estrellados deliberadamente contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, mientras que un tercero impactó contra el Pentágono, en Arlington, Virginia.

El cuarto avión, el vuelo 93 de United Airlines, se dirigía hacia Washington. Después de conocer lo ocurrido con los otros vuelos, pasajeros y miembros de la tripulación intentaron recuperar el control de la aeronave, que terminó estrellándose en un campo cerca de Shanksville, Pensilvania.

En Nueva York, el vuelo 11 impactó la Torre Norte a las 8:46 de la mañana y, apenas 17 minutos después, el vuelo 175 chocó contra la Torre Sur. Los impactos y los incendios posteriores provocaron finalmente el colapso de ambos edificios.

Nueva York recuerda 25 años después

Bajo el nombre “2,977 Lights Over New York Harbor”, la instalación conmemorativa fue presentada el 9 de septiembre y creada con la participación de familiares de víctimas, sobrevivientes y miembros de la comunidad de primeros respondientes del 11-S. El proyecto contó con el respaldo de la New York Foundation for the Arts.