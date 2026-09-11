Muere la princesa Astrid de Noruega, hermana del rey Harald, apenas dos días después de su funeral

Tan solo dos días después de celebrar el funeral del rey Harald V, la familia real de Noruega vuelve a sufrir una lamentable pérdida con el fallecimiento de la princesa Astrid, quien habría fallecido este viernes 11 de septiembre a los 94 años.

La noticia se dio a conocer a través de un comunicado emitido por el palacio de Oslo, asegurando que el rey Haakon VIII, que ha asumido el trono noruega hace tan solo 14 días, se encuentra profundamente triste con esta lamentable noticia.

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¿De qué murió la princesa Astrid de Noruega, hermana mayor del rey Harald V y tía de Haakon VIII?

La muerte de la princesa Astrid ocurrió solo 14 días después de la de su hermano, quien murió el pasado 28 de agosto a los 89 años tras más de 35 años en el trono.

“Su Majestad el Rey ha recibido con gran tristeza la noticia del fallecimiento de la princesa Astrid. La Princesa se quedó dormida hoy, viernes 11 de septiembre, a los 94 años”, dice el breve comunicado de palacio.

La princesa Astrid atravesó varios problemas de salud durante sus últimos meses, en marzo fue hospitalizada por neumonía, después de ausentarse de una cena de Estado por un malestar, y poco después tuvo que cancelar su asistencia al Campeonato Mundial de Esquí Nórdico.

El 15 de mayo fue trasladada de urgencia a un hospital de Oslo, donde fue sometida a una cirugía de corazón para implementar un marcapasos.

La última aparición pública de la princesa Astrid fue el pasado miércoles, cuando asistió en Oslo al funeral de Estado de su hermano menor, el rey Harald V, apenas dos días antes de su propia muerte a los 94 años.

El homenaje del rey Haakon VIII a la princesa Astrid de Noruega tras su muerte

El rey Haakon lamenta profundamente la muerte de su tía Astrid, por lo que rindió un emotivo homenaje con un mensaje en el que describe a la extraordinaria mujer que trabajó por Noruega.

“A lo largo de su larga vida, la princesa Astrid representó a la Casa Real con calidez y dedicación. A los 22 años, tuvo que asumir el papel de Primera Dama tras el fallecimiento de mi abuela, la princesa heredera Märtha.

En su trabajo, la princesa Astrid siempre demostró un interés especial en el cuidado e inclusión de los miembros más vulnerables de la sociedad. Era muy leal y siempre cumplía con sus deberes con compromiso, presencia y un espíritu contagioso. La tía Astrid fue un gran apoyo para el rey Harald y el resto de la familia”.

¿Quién fue la princesa Astrid?

La princesa Astrid nació en 1932 como hija del rey Olav V y la princesa Märtha, aunque inicialmente quedó fuera de la línea de sucesión por las normas de la época, nunca fue incluida cuando estas cambiaron.

Tras la muerte de su madre y la marcha de su hermana Ragnhild a Brasil, Astrid asumió durante años el papel de primera dama de Noruega, acompañando a su padre en numerosos actos oficiales.

El 12 de enero de 1961, se casó con el medallista de plata olímpico Johan Ferner, y juntos dieron la bienvenida a cinco hijos: Cathrine (n. 1962), Benedikte (n. 1963), Alexander (n. 1965), Elisabeth (n. 1969) y Carl-Christian (n. 1972).

Johan falleció 11 años antes que Astrid, falleciendo a los 87 años el 24 de enero de 2015, y junto a sus cinco hijos, Astrid dejó siete nietos y tres bisnietos.