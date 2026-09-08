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La Princesa Leonor inicia su etapa universitaria en la Carlos III de Madrid

La heredera al trono español comenzó sus estudios de Ciencias Políticas en el campus de Getafe, donde compartirá esta nueva etapa con miles de estudiantes después de completar tres años de formación militar

Septiembre 08, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La Princesa Leonor abrió un nuevo capítulo en su preparación como futura reina de España, tras ingresar al campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid, para comenzar la licenciatura en Ciencias Políticas, una carrera que cursará durante los próximos cuatro años.

Leonor acudió alrededor de las 8:50 de la mañana, con un estilo relajado y alejado de cualquier protocolo. Eligió un look compuesto por jeans, camisa blanca, zapatillas deportivas y un bolso negro.

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A su llegada fue recibida por el rector de la universidad, Ángel Arias, la vicerrectora de Estudiantes, Pilar Otero y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Antonio Descalzo.

Como era de esperarse, su presencia generó una relevante expectación entre medios y estudiantes. De acuerdo con la Casa Real, más de 3 mil jóvenes comenzaron sus clases este lunes, y serán 40 de ellos con quienes Leonor compartirá aula.

Antes de entrar al edificio Adolfo Posada, la princesa aseguró que llegaba “con muchas ganas”, para comenzar esta nueva etapa y conocer a sus compañeros. El rector por su parte, describió a la heredera como una joven ilusionada y tranquila ante su primer día.

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Su primera jornada académica comenzó con una introducción a cargo de Gema García Albacete, directora del grado, seguida de la asignatura Teoría del Derecho, impartida por el profesor Rafael de Asís Roig. Posteriormente, el programa contempló clases de Metodología de Investigación en Ciencias Sociales y Fundamentos de Ciencias Políticas.

La llegada de la Princesa Leonor a la universidad representa un cambio importante después de tres años dedicados a su formación militar. La princesa pasó por las academias de los tres Ejércitos españoles, como parte de la preparación diseñada para quien en el futuro, asumirá el mando supremo de las Fuerzas Armadas como jefa del Estado.

Princesa Leonor
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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