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Dakota Fanning recuerda la locura de ‘Crepúsculo’ y revive la eterna rivalidad entre Team Edward y Team Jacob

La actriz, quien interpretó a Jane en la exitosa saga, recordó el inesperado fenómeno que vivieron Robert Pattinson, Kristen Stewart y Taylor Lautner, además de revelar cómo Twilight dio origen a una de sus amistades más cercanas.

Septiembre 07, 2026 • 
Tania Franco
Dakota Fanning recuerda la locura de ‘Crepúsculo’ y revive la eterna rivalidad entre Team Edward y Team Jacob

Jeff Vespa/WireImage

A casi dos décadas del estreno de Twilight, Dakota Fanning volvió a recordar lo que significó formar parte de uno de los fenómenos cinematográficos más grandes de los años 2000. Durante una reciente aparición en el podcast Happy Sad Confused, la actriz habló sobre su experiencia como Jane, integrante de los Volturi, y aseguró que ni siquiera sus protagonistas estaban preparados para la magnitud que alcanzaría la saga.

nunca había visto nada parecido. Y ellos no tenían ni idea. No tenían idea de que se iba a convertir en algo así. Pensaban que simplemente habían hecho una pequeña película de vampiros, ¿sabes?
Dakota Fanning
Dakota Fanning recuerda la locura de ‘Crepúsculo’ y revive la eterna rivalidad entre Team Edward y Team Jacob

Anita Bugge/WireImage

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Nadie esperaba el fenómeno de ‘Twilight’

Fanning tenía 15 años cuando se incorporó a la franquicia en The Twilight Saga: New Moon, estrenada en 2009. Para entonces, el fenómeno ya se encontraba en pleno crecimiento y, según recordó, incluso en su escuela prácticamente todos hablaban de la historia de Bella Swan y Edward Cullen.

Dakota Fanning recuerda la locura de ‘Crepúsculo’ y revive la eterna rivalidad entre Team Edward y Team Jacob

Kevin Winter/Getty Images

Sin embargo, Robert Pattinson, Kristen Stewart y Taylor Lautner no imaginaron inicialmente hasta dónde llegaría el éxito. Dakota recordó que sus compañeros creían haber participado simplemente en una pequeña película de vampiros, hasta que encuentros como Comic-Con les permitieron dimensionar la enorme comunidad de seguidores que se había formado alrededor de la historia.

Más allá del éxito profesional, Dakota Fanning encontró en Twilight una amistad que ha sobrevivido al paso de los años. Fue durante su participación como Jane cuando conoció a Kristen Stewart, a quien actualmente continúa considerando una de sus amigas más cercanas.

Kristen Stewart Robert Pattison Taylor Lautner Dakota Fanning
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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