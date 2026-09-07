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Bad Bunny hace historia y gana siete premios Emmy por su show del Super Bowl

El cantante puertorriqueño obtuvo su primer Emmy gracias al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX el 8 de febrero

Septiembre 07, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

Bad Bunny conquistó siete premios Emmy por su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de la primera noche de los Creative Arts Emmy Awards 2026.

El reconocimiento tiene un significado especial para Bad Bunny, ya que uno de los siete galardones corresponde directamente a su producción: Mejor Especial de Variedades en Vivo, lo que representa su primer Emmy.

Los premios que ganó Bad Bunny son:

-Mejor Especial de Variedades en Vivo

-Mejor Dirección Musical

-Mejor Dirección para un Especial de Variedades

-Mejor Coreografía para Programación de Variedad o Reality

-Mejor Mezcla de Sonido

-Mejor Diseño de Iluminación

-Mejor Dirección Técnica y Trabajo de Cámara

Con sus siete estatuillas, el espectáculo se convirtió en el show de medio tiempo del Super Bowl más premiado por la Academia de Televisión. En el show que se llevó a cabo en febrero, destacó la puesta en escena que combinó música, baile y elementos de la cultura puertorriqueña. El espectáculo además contó con invitados como Lady Gaga y Ricky Martin, mientras que otras celebridades aparecieron como parte de la producción.

Uno de los momentos más comentados fue “La Casita”, un elemento visual inspirado en Puerto Rico y en la residencia que Bad Bunny realizó en San Juan, además de una escenografía que incorporó referencias a distintos espacios y tradiciones de la isla.

La ceremonia principal de los 78th Emmy Awards, se llevará a cabo el 14 de septiembre en Los Ángeles con Mariska Hargitay, como anfitriona.

Bad Bunny Premios Emmy
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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